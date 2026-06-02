La voz detrás de algunas de las canciones más recordadas de Disney se apagó esta tarde. Peabo Bryson, cantante de soul y R&B que interpretó éxitos como "La Bella y la Bestia" y "Un mundo ideal", falleció a los 75 años.

De acuerdo con un comunicado de la familia y que difundido por la revista "People", Bryson murió rodeado de sus seres queridos y apenas unos días después de sufrir un derrame cerebral.

Asimismo, agradecieron por las muestras de solidaridad que han recibido en estos momentos difíciles. Incluso, aseguraron que les consuela el hecho de que legado del artista perdurará por generaciones

"Nos sentimos profundamente conmovidos por las oraciones y apoyo de fans, amigos y colegas de todo el mundo. Aunque tenemos el corazón roto, nos reconforta saber lo mucho que se quería a Peabo. Su legado y su música perdurarán por generaciones", expresaron.

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En los últimos años, Bryson enfrentó algunos problemas de salud que pusieron fin a su carrera. En 2019 sufrió un infarto, aunque logró recuperarse por completo.

¿Quién era Peabo Bryson?

Originario de Carolina del Sur, Robert Peabo Bryson y descubrió su amor por la música a muy temprana edad.

Durante su adolescencia comenzó a presentarse de manera profesional e inició una carrera que se extendería por más de cinco décadas.

Aunque acumuló éxitos desde finales de los años 70, alcanzó la fama internacional en 1991 con "La Bella y la Bestia", tema principal de la cinta animada de Disney que interpretó junto a Céline Dion. La canción se convirtió en un éxito mundial y les valió un Grammy.

Un año después volvió a colaborar con Disney al lado de Regina Belle en "Un mundo ideal", de la película "Aladdín".

A lo largo de su carrera lanzó 20 discos y fue nominado al Grammy en ocho ocasiones.

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