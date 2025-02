Rosa María Noguerón, productora de "La casa de los famosos" anunció esta mañana que su padre falleció, luego de más de dos años de que su salud se viera vulnerada.

Con el mensaje "Gracias, papá, mientras nos volvemos a encontrar, te veré en cada puesta de sol" y una fotografía de su padre, en la flor de su juventud, la productora dio a conocer la noticia, sin entrar en detalles de qué fue la causa de su deceso.

Y si, bien, en los últimos años de vida de su padre, Noguerón y su progenitor sostuvieron una relación cercana y de conciliación, hubo mucho tiempo en que su vínculo estuvo fracturado.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, concedida en noviembre del 2024, Rosa María o "Rose", como le dicen de cariño, confió que, cuando dejó su natal Veracruz para probar suerte en la Ciudad de México, su padre se decepcionó hondamente de ella, por lo que le retiró su apoyo.

"Llegue aquí por un casting de XETÚ Remix hace muchísimos años, me contrataron como la reportera entrevistadora, yo iba a ser reportajes de cosas extremas y, de pronto, entra Gloria Trevi al programa y nos sacan a todas las mujeres del elenco y me quedé (en shock), yo me había venido de Veracruz con un papá enojado de, si te vas no vuelves a poner un pie en esta casa", contó.

Además, en sus redes sociales, durante el verano del 2023, escribió una dedicatoria para su tío, con motivo de su deceso; en el mensaje, expresaba el gran amor que profería por él, afirmando que fue el único que le expresó afecto y confianza:

"Gracias tío Pepe por tu cariño pero, sobre todo, por hacerme sentir que estabas conmigo y que tú sí estabas orgulloso de mí, que en tu viaje de luz estés rodeado del amor que en vida sembraste", escribió, entre otras cosas.

Además, meses antes de la pérdida de su tío, en dicembre del 2022, confió que su padre no atravesaba un buen momento de salud; en ese mismo texto se vislumbraba la segmentada relación que sostuvieron a lo largo de los años.

"Mi padre... hoy que mi papá está enfermo, pienso en esos momentos que desperdiciamos, en lo importante que es vivir, cada día como si fuera único, nunca hay que quedarnos con las palabras de amor guardadas".

