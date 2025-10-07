Más Información

Una reflexión sobre la tecnología y el honor

Una reflexión sobre la tecnología y el honor

¿Cómo vivir la Ciudad de México? Un libro y una muestra lo explican

¿Cómo vivir la Ciudad de México? Un libro y una muestra lo explican

FIL Guadalajara se alista para vivir el arte de Barcelona

FIL Guadalajara se alista para vivir el arte de Barcelona

“Defecto de Influencers, ser  recomendadores de películas”: Jorge Ayala Blanco

“Defecto de Influencers, ser  recomendadores de películas”: Jorge Ayala Blanco

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Kimberly Hébert Gregory, conocida por su impetuosa actuación como directora en la serie de HBO "Vice Principals", falleció a los 52 años, su exesposo Chester Gregory confirmó su muerte en una publicación de Instagram en la que la recordó con amor.

“Eras la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia irradiaba fuego y gracia”, escribió.

“Mucho más que una exesposa, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco viviente de tu luz”.

Kimberly comenzó su carrera artística en el teatro antes de su papel revelación como la Dra. Belinda Brown en la serie de comedia de HBO, "Vice Principals", en 2016; es recordada por haber prestado su voz a Nicole Williams en "Craig of the Creek".

Despiden a Kimberly Hébert Gregory

La comunidad teatral y artística despidió a Kimberly Hébert Gregory en redes sociales, donde su exesposo, el también actor Chester Gregory la despidió con un mensaje extenso en el que resalta sus cualidades y la recuerda como una gran mujer.

Con una serie de fotografías, Chester escribió sobre Kimberly:

"Gracias, Kimberly por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca fue definida por la batalla, pero por la belleza que llevaste a través de ella. Descansa en poder. Descansa en paz. Descansa en el eterno sabiendo que eres amada. Siempre. Kim... Lo hiciste bien. Amanecer: 12/07/1972. Puesta de sol: 10/03/2025".

rad

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Fueron Nodal y Ángela? Emiliano Aguilar afirma que alguien le ‘metió el pie’ para dejarlo fuera de los Premios Billboard. Foto: Tomada de Instagram @emiliano_aguilar.t / AFP

¿Fueron Nodal y Ángela? Emiliano Aguilar afirma que alguien le ‘metió el pie’ para dejarlo fuera de los Premios Billboard

Tom Cruise (63) convence a Ana de Armas (37) de unirse a la Cienciología tras prometerle 'la boda del año'. Foto: AP / AFP

Tom Cruise (63) convence a Ana de Armas (37) de unirse a la Cienciología tras prometerle 'la boda del año'

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle. Foto: AP / (Phil Noble/Pool Photo via AP)

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo”, dice. Foto: Tomada de Instagram @alfredoadame.goldenboy / @belindapop / @lupilloriveraofficial

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda: “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo?”, dice

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum deja poco a la imaginación y luce vestido transparente en Paris Fashion Week