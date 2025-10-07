Kimberly Hébert Gregory, conocida por su impetuosa actuación como directora en la serie de HBO "Vice Principals", falleció a los 52 años, su exesposo Chester Gregory confirmó su muerte en una publicación de Instagram en la que la recordó con amor.

“Eras la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia irradiaba fuego y gracia”, escribió.

“Mucho más que una exesposa, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco viviente de tu luz”.

Kimberly comenzó su carrera artística en el teatro antes de su papel revelación como la Dra. Belinda Brown en la serie de comedia de HBO, "Vice Principals", en 2016; es recordada por haber prestado su voz a Nicole Williams en "Craig of the Creek".

Despiden a Kimberly Hébert Gregory

La comunidad teatral y artística despidió a Kimberly Hébert Gregory en redes sociales, donde su exesposo, el también actor Chester Gregory la despidió con un mensaje extenso en el que resalta sus cualidades y la recuerda como una gran mujer.

Con una serie de fotografías, Chester escribió sobre Kimberly:

"Gracias, Kimberly por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca fue definida por la batalla, pero por la belleza que llevaste a través de ella. Descansa en poder. Descansa en paz. Descansa en el eterno sabiendo que eres amada. Siempre. Kim... Lo hiciste bien. Amanecer: 12/07/1972. Puesta de sol: 10/03/2025".

