Este martes se reportó el fallecimiento de, conocida por interpretar a la hermana menor de Raj en la famosa comedia "What's Happening!!", serie que cautivó al público en los años 70.

Su excompañero de elenco, Haywood Nelson, quien interpretó a Dwayne Clemens Nelson en la serie, anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram. Fans y sus compañeros expresado su más sentido pésame en redes sociales.

Nelson reveló que Spencer falleció luego de una larga batalla contra el cáncer.

“Celebramos a Danielle Spencer y sus contribuciones, al tiempo que lamentamos informar su partida y su transición tras una larga batalla contra el cáncer”, escribió el actor.

Haywood Nelson dedica emotivo mensaje a Danielle Spencer. Foto: Captura de pantalla.
También la describió como una persona amorosa y muy querida. Además de su carrera como actriz, Spencer fue una destacada veterinaria en el "Richmond Veterinarian Hospital".

“La Dra. Dee, nuestra brillante, amorosa, positiva y pragmática guerrera, sin duda, finalmente ha encontrado su liberación de las garras de este mundo y de un cuerpo.”

¿Quién era Danielle Spencer?

Spencer interpretó a Dee Thomas, la hermana menor de la familia, en "What's Happening!!", emitida de 1976 a 1979, junto a Ernest Thomas, Fred Berry, Mabel King y Shirley Hemphill. Posteriormente participó en "What’s Happening Now!!", que tuvo tres temporadas y se transmitió a partir de 1985.

En 1977 sobrevivió a un accidente automovilístico que la dejó en coma durante tres semanas. Años más tarde, en 2011, publicó sus memorias tituladas "Through The Fire... Journal of a Child Star" ("A través del fuego... Diario de una estrella infantil"), donde narró detalles de su vida personal y del accidente.

