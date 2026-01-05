Ahn Sung-ki, una de las mayores estrellas del cine surcoreano, conocido como "El Actor de la nación", falleció el lunes. Tenía 74 años.

Ahn, que padecía cáncer de sangre desde hacía años, murió en el Hospital Universitario Soonchunhyang de Seúl, reveló su agencia, Artist Company, y funcionarios del hospital.

“Sentimos un profundo pesar por la repentina y triste noticia, oramos por el eterno descanso del fallecido y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a sus afligidos familiares”, dijo la Artist Company en un comunicado.

El presidente Lee Jae Myung emitió un mensaje de condolencias, afirmando que Ahn brindó consuelo, alegría y tiempo para la reflexión a muchas personas. "Ya extraño su cálida sonrisa y su dulce voz", escribió Lee en Facebook.

Nacido en 1952, hijo de un cineasta en la ciudad sudoriental de Daegu, Ahn debutó como actor infantil en la película “El tren del crepúsculo” en 1957. Posteriormente apareció en unas 70 películas antes de dejar la industria cinematográfica para vivir una vida normal.

En 1970, Ahn ingresó en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros de Seúl como estudiante de vietnamita. Ahn dijo que se graduó con honores, pero no consiguió trabajo en grandes empresas, que probablemente consideraron su especialización en vietnamita prácticamente inútil tras la victoria comunista en la guerra de Vietnam en 1975.

Ahn regresó a la industria cinematográfica en 1977, convencido de que aún podía destacar como actor. En 1980, saltó a la fama por su papel principal en "Good, Windy Days" de Lee Jang-ho, una exitosa película sobre la transición a la adultez que narra la lucha de los hombres de clase trabajadora de las zonas rurales durante el rápido ascenso y la transición del país. Ahn ganó el premio al mejor actor revelación en los prestigiosos Premios Grand Bell, la versión coreana de los Premios de la Academia.

Algunos de sus papeles memorables incluyen el de un monje budista en “Mandara” de 1981, un mendigo en “Whale Hunting” de 1984, un veterano de la guerra de Vietnam convertido en novelista en “White Badge” de 1992, un oficial de policía corrupto en “Two Cops” de 1993, un asesino en “No Where To Hide” de 1999, un entrenador de fuerzas especiales en “Silmido” de 2003 y un devoto manager de celebridades en “Radio Star” de 2006.

