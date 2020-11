MTV EMA’s premian a cinco mujeres que luchan contra el racismo

La frase “Black lives matter” resonó previo a los MTV EMA’s 2020, cuando se reconoció a cinco mujeres que han generado importantes cambios en la comunidad, todos ellos relacionados con un alto a la brutalidad policiaca, la búsqueda de paz y un alto al racismo.

Las ganadoras de este premio son Kiki Mordi (Nigeria), una luchadora en contra de la brutalidad policiaca; Raquel Willis (EU), que brinda apoyo a la comunidad negra trans; Catherhea, de Malasya, utiliza la fotografía para luchar contra el racismo; Luiza (Brasil), una creadora de contenidos y proyectos que trabajan en contra del racismo; y Temi Mwale (UK), que lucha por la paz en las comunidades.

“Nuestra generación ya está cambiando al mundo”, dijeron las ganadoras respecto al premio.



— MTV EMA (@mtvema) November 3, 2020