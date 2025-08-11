Mónica Noguera dio a conocer la noticia de que Leo Forma, su cuñado, murió, el pasado lunes 4 de agosto, luego de quitarse la vida, debido a la depresión que padecía; la conductora ha mostrado lo afectada que se encuentra, ya que eran muy cercanos, a tal grado que lo veía como un hermano.

"Mona" ha compartido una serie de publicaciones referentes a Leo, esposo de su hermana Alejandra y padre de sus tres sobrinos; Luciana, Natasha y Jan Safir.

Alejandra, hermana de Mónica Noguera, su esposo, Leo Forma, y sus tres hijos. Fotos: Instagram

"Forever in my soul" ("Siempre en mi alma"), escribió al compartir una fotografía en que Leo, surfista profesional, aparece en su temprana juventud, cuando dejó su natal Brasil para establecerse en México.

Leo Forma, cuñado de Mónica Noguera. Foto: Instagram

Lee también: Mónica Noguera sí se despidió de Memo del Bosque; "nos dijimos muchas cosas muy lindas"

Lo que más consternación ha causado es el motivo del deceso de Forma, quien se habría quitado la vida, como aclaró la conductora que, a través de ese mismo mensaje, exhortó a todas aquellas personas que padecen de depresión a buscar ayuda de forma oportuna.

"Mi hermano tomó la decisión de quitarse la vida, la depresión es un trastorno grave, que puede causar efectos devastadores, tanto en ti como en tus familiares... pidan ayuda, a pesar de la agonía, el sentimiento profundo, el miedo, la angustia, el dolor insoportable".

Mónica también ha expresado que, hasta el momento, su hermana y sus sobrinos aún se encuentran digiriendo la noticia.

Lee también: Mónica Noguera, exesposa de Memo del Bosque, se despide del productor: "te amo hasta las estrellas"

"Ahora no tenemos respuestas, sólo le pido a Dios que le dé a mi hermana y a sus hijos fuerzas para, paso a paso, entenderlo".

Noguera remató con un mensaje, dedicado a Leo, con quien forjó un vínculo de hermandad desde que se casó con Alejandra, su hermana.

Leo Forma y Alejandra Noguera. Foto: Instagram

"Te extraño tanto, mi hermanito... por siempre, mi Leo, amor infinito hasta las estrellas, donde sé que vives ahora".

El fallecimiento de su cuñado se produce sólo cuatro meses después de la partida de su exesposo, Memo del Bosque, con quien, después del divorcio, mantuvo una muy buena relación, así como con su viuda, Vica Andrade, y los hijos de la pareja.

Lee también: Mónica Noguera se quiebra al hablar del estado de salud de su ex Memo del Bosque

¿Cómo es la relación de Mónica Noguera y su hermana Alejandra?

La conductora de Imagen ha expresado que, sin importar la diferencia de personalidades entre ella y sus hermanas, son muy cercanas.

Alejandra es la más pequeña de cuatro hermanas; desde que se casó con Leo, decidieron mudarse a Puerto Escondido, en donde son propietarios de un hotel.

"Mona" ha descrito a su hermana como una mujer "muy hippie".

Mónica y Alejandra tiene dos hermanas más, Patricia y Ana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc