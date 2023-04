Con sinceridad, y después de confesar que ya no le gusta salir de gira, el músico Moby responde sobre la posibilidad de verlo de nueva cuenta en México:

“Tristemente una de mis metas en la vida es nunca salir de tour”, dice a EL UNIVERSAL.

“Amo tocar música pero realmente no me gusta ir a aeropuertos, hoteles, salir de gira, así que desafortunadamente estoy triste de decir que probablemente nunca vaya de tour de nuevo mientras esté vivo. Es una de mis metas porque para mí es una forma muy poco saludable de vivir y prefiero estar en casa, leer libros e ir a caminar”.

El compositor promociona su álbum Resound NYC donde reimaginó 15 de sus éxitos compuestos entre 1994 y 2010, mientras vivía en Nueva York y que es probablemente la única forma en que sus seguidores podrán escuchar su música.

Sus prioridades en la actualidad se enfocan en grabar, como hizo con Resound NYC, pero también en seguir usando su voz para hablar de los temas que le importan: derechos de los animales y cambio climático.

“Estoy sobrio desde hace unos 12 años y antes de eso estaba constantemente de tour, bebiendo, consumiendo drogas, yendo a alfombras rojas, fiestas con celebridades, hasta que me di cuenta de que no me gusta”, reconoce.

“Me gusta leer libros, salir a hacer senderismo, trabajar en mi música y el activismo”, reitera el intérprete, razón por la que no es de sorprenderse que apenas en febrero pasado lanzara el documental Punk rock vegan movie, que escribió y dirigió, y donde hace un llamado a dejar de comer animales y productos derivados como lácteos, tanto por sus vidas como por el impacto ambiental que eso significa.

A sus 57 años y a punto de lanzar su vigésimo álbum, tiene las cosas más claras. Asegura que la ansiedad que le provocaban los eventos relacionados con la fama ya se ha ido y, aunque la labor de activista es difícil, es una tarea que mantiene.

“La vida es corta y por qué hacer algo si no tienes que hacerlo, te hace sentir miserable y no estás creando ningún beneficio. Para mí, mi mayor meta es tratar de ser un buen activista, hacer música que amo, y salir de vacaciones o salir de tour no es una forma para lograrlo”.

Su nueva música, que transita entre la melancolía pero también con temas más alegres, se trata de una secuela de su anterior álbum, Reprise (2021), en el que trabajó con una orquesta de forma tradicional, cosa que cambió para este nuevo corte.

“En Resound NYC cada canción tiene su propia aproximación orquestal, así que en unas hay 100 personas tocando instrumentos clásicos y en otros es sólo un cuarteto, o un quinteto junto con otros elementos”.