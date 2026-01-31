La actriz Gloria Aura recuerda que durante su etapa de estudiante en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), una de sus maestras le hizo un comentario muy hiriente: que ella nunca se subiría a un escenario.

“Siempre hay profesores que tienen métodos de enseñanza que se acercan más a la crueldad, pero la maestra que me dijo esto era una gran docente, que me enseñó mucho y su manera de ponerme a prueba era esta”, considera la actriz de obras como Los locos Addams y Hello, Dolly!

Por eso, ahora que tiene la oportunidad de dar vida a la señorita Honey, la maestra amorosa y dulce del musical Matilda, quiere dejar un mensaje positivo a los espectadores, ya que si ella hubiera hecho caso a ese comentario, no estaría por cumplir 20 años haciendo teatro y televisión.

“Tenemos que entender que la realidad no va a cambiar, si no se toma la responsabilidad de nuestra vida y se trabaja por ese cambio; así que no importa lo que haya pasado en tu niñez, debes tener el valor de decir: ‘tengo el poder interior de cambiar mi realidad’”.

Dar vida a un personaje tan icónico como la señorita Honey en este musical, que se estrenará el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro I, ha hecho a Gloria Aura consciente de aquellas heridas de infancia, tales como el rechazo o el abandono que sufre el personaje central de la obra y el suyo.

“La señorita Honey tiene muchos contrastes, desde tintes cómicos hasta la melancolía o la tristeza, y esa manera de ser muy frágil, como resultado del maltrato que ella sufrió de niña, pero después tiene que reponerse y empoderarse, entonces el viaje de miss Miel es hermoso, porque a lo largo de la obra es el único personaje que realmente se modifica y se convierte en una gran mujer”.

Gloria Aura explica que la historia de Matilda, aquella niña inteligente y sabia que nace en una familia totalmente disfuncional, no sólo es una aventura en busca de la felicidad y la aceptación, también es un viaje de sanación y de aprender a abrazar al niño o la niña interior que todos tienen.

“En los ensayos nos preguntaron: ¿qué pasaría si hoy en día pudieras hablar con tu yo de la infancia? ¿Te sentirías orgulloso de los que vería?

“Esto me dejó en shock, y es que de alguna manera Matilda es la niña interior de Miss Miel. Cree que tiene que sanar a esta niña, pero suceden las cosas exactamente al revés y eso es algo increíble y poderoso”, celebra.