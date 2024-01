Michelle González aclara el motivo porque contó públicamente que tuvo intimidad con The Weeknd: "Por borrega"

Michelle González reconoce que se equivocó al hablar públicamente de la relación sexual que sostuvo con The Weeknd, sin embargo, envía un mensaje a las personas que la han criticado, solicitándoles que sean más empáticas antes de hacerse un juicio de ella, pues destacó que, cuando habló del tema, se sintió muy presionada por José Luis Caballero, "el Potro", que fue quien la entrevistó y quien se encargó de decir en voz alta el nombre del cantante canadiense.

Hace unos días, se hizo viral una entrevista en la que la actriz de 30 años fue entrevistada por "el Potro" hace un año, específicamente la parte en que Michelle confiesa que intimó con un importante artista de la industria musical, luego de que se encontrasen en el elevador de un hotel de Las Vegas, donde ambos vacacionaban.

Y, aunque en principio no quiso revelar su nombre, tratando de proteger la identidad del músico, Caballero y sus compañeros del podcast "El Potrero" insistieron hasta que la actriz se acercó al conductor y le susurró al oído de quién se había tratado; nada más y nada menos que el intérprete de "Blinding lights".

Sin embargo, la confesión de Michelle no fue lo que más molestó a las personas en redes sociales, sino que diera a conocer detalles del acto sexual, pues dijo que los genitales del músico no olían bien, lo que desató las burlas en el estudio donde se grabó el podcast.

Por ello, el día de ayer Michelle, conocida por su participación en novelas como "Golpe de suerte" y "Mi fortuna es amarte", compartió un video en sus redes sociales en el que aclaró qué fue lo que la motivó a relatar un evento tan privado de su vida.

De acuerdo con la joven, antes de presentarse a la entrevista, se encontraba muy entusiasmada, debido a que sería la primera vez que tendría una plataforma en la que podría hablar de otros temas que no estuvieran relacionados con el ámbito laboral, para que de ese modo el público la conociera como persona y empatizara con su historia.

Pero las cosas no sucedieron así, pues a poco de que comenzara la entrevista, "Potro" le expresó que ya habían decidido sobre que tema conducir la entrevista, pues en ese episodio les interesaba abordar la teoría que sugiere que las personas con destreza para bailar, también tienen facilidades para desenvolverse en la intimidad sexual, situación que incomodó a Michelle que, precisamente, acaba de terminar su participación en el reality "Mira quien baila".

"Pasé por una situación supervergonzoza, que me puso en un lugar en el que yo nunca había estado, porque nunca he sido una actriz conocida por estar en chismes o controversias, yo fui a ese podcast con la intención de conectar con el público, wey... error, cuando llegué me percaté que no nada más era él, ellos querían que les hablara de eso (de sexo), yo me empecé a sentir superincómoda", explicó.

La actriz reconoció que tuvo gran parte de culpa, al no poner un hasta aquí al percatarse cómo manejaban la línea del podcast, el que considera que sólo aborda temas vulgares y amarillistas, reconociendo que sigo hablando, no porque quisiera hacerlo, sino por seguir la corriente y aprovechar la plataforma que tenía para llegar al público, sin pensar que sería escuchada por los motivos incorrectos.

"Yo tuve la culpa de no decir ´basta´ en ciertos momentos, porque no es un programa en vivo, pude decir: ´-¿Sabes qué?, yo no quiero hablar de esto, pero por borrega, por querer pertenecer, por decir: ´-Ya estoy aquí, en un espacio que puedo hablar de ciertas y las personas me pueden conocer, pues bueno ya´, entonces me voy a hacer la mensa, pero en realidad no tiene que ser así", destacó.

"Si tú no te sientes cómodo desde el principio tienes que decir: ´-Wey, no te voy a contestar esta pregunta y no me gusta donde se está llevando la conversación´", profundizó. "Donde yo voy a aceptar completamente mi responsabilidad es que, en ningún momento, tuve que haber compartido algo personal e íntimo de alguien que no estaba ahí y, por eso, sí me voy a hacer completamente responsable".

González dijo que, si bien, cometió el error de decir el nombre del cantante, antes de que saliera la entrevista le pidió a "Potro" que omitiera esa parte del podcast para que no saliera el aire y, aunque él le aseguró que borraría esa parte de la entrevista, no lo hizo y la publicó completa, a pesar de su petición.

"Él y todo su equipo me presionaron para que dijera algo que yo no quería decir; cuando se acabó el programa, yo me acerqué a él y le dije: ´-por favor, por favor no lo vayas a decir, censúralo, mútealo´", a lo que le respondió: "-Te lo juro, te doy mi palabra, este programa no es así".

Finalmente, expuso con tristeza que las personas en redes sociales no sólo la atacaran por haber destapado la identidad de The Weeknd, sino que pusieron en duda que un cantante famoso como él, se fijara en una chica "prieta" como ella.

"Yo no sé por qué les molesta tanto que una mujer mexicana, morena, prieta, haya vivido en Los Ángeles, esté preparada, tenga una carrera, se haya preparado con gente superfregona, supertantelosa, pero ¿saben qué?, les molesta porque la gente es racista y clasista porque, ¿cómo una mujer morena prieta?, porque literal eso es lo que me ponen en los comentarios: ¿-Ay, tú... prieta, ¡jamás!´".

