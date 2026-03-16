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se conviritió en el Mejor actor del año. La noche de este pasado domingo, Jordan se llevó el por su trabajo en "Sinners", venciendo a figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Timothée Chalamet, quien era el favorito.

Al recibir su estatuilla, Jordan, completamente, sorprendido, agradeció a su familia y a otros actores afroamericanos que le abrieron el camino como Dnezel Washington, Jamie Foxx y Will Smith.

Sin embargo, lo que se robó la tención fue la manera en la que festejó su triunfo, ya que decidió alejarse del lujo de Hollywood para celebrar entre hamburguesas y el cariño de sus fans.

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En redes sociales, comenzaron a circular varios videos en los que se ve al actor en el popular restaurante de comida rápida In-N-Out Burger junto a algunos amigos y su estatuilla.

La presencia de Jordan sorprendió a los comensales que se encontraban en el lugar y que, de inmediato, comenzaron a tomarle fotografías, felicitarlo y pedirle algunos autógrafos.

@donovanfilmz Congratulations legend, so well deserved #oscars #michaelbjordan #theacademyawards #sinners #inandoutburger ♬ original sound - donovan

Respecto a su cena, el también villano de Marvel pidió una hamburguesa con queso, papas fritas y una malteada para acompañarlas.

Michael ganó el premio tras interpretar a un par de hermanos gemelos de los años 30, quienes abren un club de blues y por azares del destino tienen que enfrentarse contra fuerzas sobrenaturales.

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