México ha perdido atractivo para ser escenario de producciones audiovisuales internacionales y por eso hay urgencia de que haya incentivos fiscales interesantes para los rodajes, por lo que se está trabajando con varias entidades del país con el fin de activarlas.

Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), sabe de la dificultad de que haya incentivos a nivel federal, por lo que han sostenido encuentros con autoridades de diversos estados, siendo el más adelantado Morelos.

La entidad sureña anunciará próximamente un cash rebate, figura que inició en Jalisco hace dos años y en la que se registra que por cada peso invertido en la industria audiovisual, se tienen de regreso entre 7 y 8, en promedio.

El cash rebate inicia con una bolsa gubernamental que permite reembolsar, en el caso de Jalisco, hasta el 40% de los gastos de servicios audiovisuales y de hasta el 20% de los gatos en servicios generales. Con ello la tierra tapatía se colocó como la segunda más prolífica en producción, solo detrás de la capital nacional.

“Se necesitan incentivos para realmente poner a México en el mapa de la producción mundial; ahora hay en el mundo países como Uruguay y Colombia o las Islas Canarias que los dan, hay más de 100 incentivos en todo el mundo, y eso nos ha hecho perder competitividad”, explica Durán.

“Lo grave es que ya hay producciones mexicanas que se van a otros países, por eso insistimos en que los incentivos son indispensables, sabemos que es complicado y lento el gobierno federal, así que hemos decidido hacer trabajo con los estados”, dice el directivo.