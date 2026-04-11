Más Información

Remedios Varo y su arte insólito

Remedios Varo y su arte insólito

La danza y la política buscan controlar el movimiento de la gente: André Lepecki

La danza y la política buscan controlar el movimiento de la gente: André Lepecki

Orgullosamente Puma

Orgullosamente Puma

Inauguran el primer Festival Internacional de Letras en Gustavo A. Madero

Inauguran el primer Festival Internacional de Letras en Gustavo A. Madero

Futbol y política, en una muestra en Tlatelolco

Futbol y política, en una muestra en Tlatelolco

EL cero: uno de los inventos más grandes de la humanidad

EL cero: uno de los inventos más grandes de la humanidad

Hace nueve años el actor George Harris, intérprete del mago Kingsley Shacklebolt en la saga cinematográfica de Harry Potter, llegó a México para someterse a un tratamiento con células madres y combatir a la enfermedad del Parkinson que le había sido diagnosticada, algo que en Estados Unidos y Europa aún no había sido autorizado.

El cineasta Daniel Gruener se enteró y decidió contactar al británico para ofrecerle hacer una película sobre su vida y la cura que estaba buscando.

El cineasta Daniel Gruener ha acompañado al histrión, en busca de tratamiento, a lo largo de siete países. Foto: Daniel Gruener
El cineasta Daniel Gruener ha acompañado al histrión, en busca de tratamiento, a lo largo de siete países. Foto: Daniel Gruener

Harris aceptó. Entonces comenzó la hechura de Champion of hope, con la cual se han recorrido siete países, incluido México, donde hoy se aprovechará la iluminación de cerca de 30 monumentos históricos (como la fuente de la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución), para grabar escenas en el Día Mundial del Parkinson.

Harris no estará, pero si la joven Cintya Aragón, quien también tiene esa condición. Ella junto con otros pacientes, familias, amigos y otros marcharán sobre Paseo de la Reforma.

“George está buscando la cura para enfermedades neurodegenerativas, hemos ido con él a la India a tratamientos profundos, a Escandinavia, a otros más. Nos hemos ido cruzando con muchas personas en el camino, con especialistas, con otros pacientes y ahora (hoy) será la primera vez que se junten para levantar la voz y visibilizar lo que pasan”, comenta el mexicano.

“Cuando conocí a Geroge estaba en silla de ruedas y ha sido impactante cómo ha ido probando todo. Ahora es una persona que camina, que se expresa bien, antes tenía que comer a través de un poco popote y ahora puede masticar. La idea con la película es visibilizar todo eso”, añade.

Champion of hope ha sido financiado con donativos por parte de personas y empresas interesadas en combatir al Parkinson.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más guapa e inteligente que ella”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más atractiva e inteligente que ella”

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video. Foto: AFP /Tomada de Youtube Christian Nodal / /EFE/ Mario Guzmán

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio. Foto: Marichelo- IG / Jorge D'Alessio-IG

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio

Emma Coronel impacta con inesperado cambio de look y la llaman la “Barbie latina”: FOTO. Foto: AP/EFE

Emma Coronel impacta con inesperado cambio de look y la llaman la “Barbie latina”: FOTO

Eiza González. Foto: AP

Eiza González presume bikini negro de impacto y se luce más fuerte que nunca

[Publicidad]