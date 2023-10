Meryl Streep y su esposo Don Gummer llevan seis años separados

Meryl Streep y su esposo Don Gummer, con quien llevaba 45 años de matrimonio, están separados desde hace seis años, así lo confirmó "People" la mañana de hoy; la actriz de 74 fue captada con su anillo de bodas en España, donde recibió el Premio Princesa de Asturias, sin embargo, la información de la separación está confirmada.

La revista asegura que la pareja concluyó con su relación en silencio desde hace seis años: "Don Gummer y Meryl Streep han estado separados durante más de 6 años y, aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vidas separadas", informó la fuente a "People".

No han sido vistos juntos desde la entrega de los Oscar 2018 , la actriz de "Only Murders in the Building" se casó con Gummer seis meses después de conocerlo, a través del hermano del actor; Streep, entonces, acababa de concluir su relación con el actor John Cazale , quien murió de cáncer de pulmón.

La noticia sorprendió a los seguidores de una de las actrices más importantes a nivel mundial, y se mantuvo en secreto como lo ocurrido entre Jada Pinkett Smith y Will Smith, quienes llevan "vidas completamente separadas" desde 2016, así lo reveló la actriz en una entrevista con la cadena NBC.

La artista de 52 años reveló que aunque no se ha divorciado legalmente, la pareja estaba separada en la práctica seis años antes de que Will Smith le diera una bofetada a Chris Rock por hacer una broma sobre ella y la alopecia que padece.

Meryl Streep asiste a la entrega del Premio Princesa de Asturias

El nombre de Meryl Streep se lee ahora en las páginas de oro de los Premios Princesa de Asturias, con una interpretación en el papel de vencedora del galardón de las Artes que hipnotizó al millar de asistentes a la entrega de los galardones en Oviedo.

Acostumbrada al éxito por una carrera que la ha encumbrado como una leyenda cinematográfica, Streep recorrió sola la alfombra de las estrellas para recibir el galardón.

Durante una entrevista de Vogue en 2002 , Streep habló de cómo era su relación con Gummer y cuál era la fórmula para hacer duradera su relación.

El secreto de su longevidad, dijo era "la buena voluntad y la voluntad de ceder y callarse de vez en cuando".

"No existe una hoja de ruta sobre cómo formar una familia: siempre es una negociación enorme", continuó la actriz, quien tiene en común Gummer cuatro hijos: Henry Wolfe, de 43 años, Mamie Gummer, de 40, Grace Gummer, de 37 y Louisa Jacobson, de 30, y cinco nietos.

Hasta el momento se desconocen detalles de la situación, ya que la pareja no suele hablar de su vida privada.





