¿Megan Fox terminó con Machine Gun Kelly?, La actriz publica indirectas y luego cierra su cuenta

¿Las “llamas gemelas” se separan? Megan Fox hizo una publicación en su cuenta de Instagram que pareciera sugerir que las cosas entre ella y Machine Gun Kelly, su prometido, podrían haber terminado. La actriz compartió una fotografía quemando una carta y de fondo colocó un fragmento de una de las canciones de Beyoncé, que la cantante escribió cuando Jay-Z le fue infiel, ¿está ocurriéndole lo mismo a la actriz?

A un año de que Colson Baker, mejor conocido como Machine Gun Kelly, le pidiera matrimonio a la actriz, Fox publicó en Instagram un par de imágenes que desencajaron a sus seguidores, debido a que sugerirían que ella y el rockero terminaron su relación, pues en la imagen puede apreciarse como una carta esta siendo abrasada por las llamas del fuego.

Pero esto no fue todo, sino que la actriz de 36 años musicalizó su publicación con una estrofa de “Pray you catch me”, el exitoso tema que Beyoncé incluyó en su álbum “Limonade” y que, además, escribió para su esposo Jay-Z, luego de que el rapero la engañara.

La estrofa dice así:

"Puedes saborear la deshonestidad que hay en tu aliento”.



Foto: Instagram

Además de esta historia, Megan hizo algunos cambios en su cuenta de Instagram y dejó de seguir a todas las cuentas de Instagram que solía tener entre sus contactos, a excepción del actor Timothee Chalamet, y a los cantentes Harry Styles y Eminen, este último ha tenido problemas con la pareja de Megan. Pero, al poco tiempo, decidió cerrar su perfil y ahora es imposible ver el contenido de su cuenta.



Foto: Instagram

Y aunque dichas acciones han llevado a creer a medios y fanáticos que en una posible ruptura entre Megan y Machine, ninguna de las partes ha confirmado nada.

Lo último que supimos de la pareja es que asitió a una fiesta previa al Super Bowl, orgnaizada por Drake, en la que fueron vistos tomados de la mano.

Así es la historia de amor entre Megan Fox y Machine Gun Kelly



Foto: Instagram

Aunque, en realidad, la actriz y el músico se conocieron en el afterparty de uno de los MTVs Music Awards, cuando Megan estaba en su apogeo y Machine comenzaba su carrera, no fue sino hasta el 2020 cuando volvieron a reencontrarse, época en la que fueron convocados por Randall Emmet para aparecer juntos en “Midnight in the switchgrass”.

De hecho, fue durante los primeros días de filmación de la película cuando la pareja se enamoró, de acuerdo con lo que ha revelado Fox, pues recuerda que, si bien, desde que estuvo presente en las primeras conversaciones para llevar a cabo la cinta, pensó que entre ella y Machine sucedería algo, al segundo día de grabaciones se dio cuenta que se trataba de su “llama gemela”. Al poco tiempo, la actriz apareció en un video musical del cantante, lo que desató los rumores de que estaban juntos.

La relación entre los dos se produjo ante la separación de la actriz de Brian Austin Green, actor con el que sostuvo una relación de 15 años y en la que trajeron al mundo a los tres hijos que tienen en común; Noah, Body y Journey. Si bien, para la expareja de Megan fue complicada la separación, pues llegó a declarar que él estaría dispuesto a una reconciliación, más tarde expresó que deseaba que la actriz fuera feliz y que, aunque no conocía al rockero, confiaba en el juicio de la madre de sus hijos.

A lo largo de su noviazgo, Machine y Megan llegaron a expresar que no se casarían, pero la gran conexión y unión con la que se mostraban en todas sus apariciones publicas sugería lo contrario, y en enero del 2022, el músico de 32 años le entregó un anillo de compromiso a la actriz; a partir de ahí, siguieron protagonizando eventos excéntricos, debido a que ambos tienen una concepción muy peculiar de demostrarse su amor y efecto, pues el anillo de compromiso de la actriz cuenta con un mecanismo que le impide quitarse y, de hacerlo, podría llegar a lastimar su dedo anular.

