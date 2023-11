“Me preocupaba no sobrevivir”: Fran Drescher

Los Ángeles.— Fran Drescher temió “no sobrevivir” a las negociaciones con los estudios de Hollywood para conciliar un convenio que pusiera fin a la huelga de los actores, que paralizó la industria del entretenimiento y generó pérdidas multimillonarias durante sus casi cuatro meses de duración.

“Liderar un grupo de este tamaño con tanto en juego me exigía el máximo. Me preocupaba mucho no sobrevivir a esto”, confesó en entrevista Drescher, la presidenta del sindicato de actores de EU (SAG-AFTRA).

Luego de que se alcanzara un principio de acuerdo, el SAG-AFTRA finalizó la huelga a partir del pasado jueves 9 de noviembre.

Al día siguiente, Fran Drescher anunció que 86% de los miembros de la ejecutiva nacional del gremio aprobaron el convenio con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa a estudios como Netflix, Amazon, Disney y Warner Bros. Discovery.

La actriz de 66 años reveló que resintió tanto el estrés de estar al mando de las negociaciones, que físicamente comenzó a ser imposible para ella atender a los encuentros en persona, tanto con su propio sindicato como con los estudios.

“Yo nunca había estado en un ambiente donde hubiera tanta ira masculina dirigida a mí. Fue realmente duro para mi cuerpo. La única manera que tenía de pasar de mi sala de negociación a la sala con AMPTP era pasar el mayor tiempo posible con mi perro”, reveló durante la entrevista.

Después de 118 días de vorágine, y de mantener “su mundo pequeño” evitando socializar demasiado para no perder su salud mental, Drescher dijo sentirse “cansada, aliviada y eufórica”.

La paralización de los actores asestó un golpe económico a la industria que alimenta parte importante de la economía de California.

De acuerdo con analistas, las pérdidas rondan los 6 mil millones de dólares, algo que Drescher no deja de lado: “Tenía que valer la pena (...) Al final, no había otra opción más que tener éxito”, dijo la protagonista de The Nanny (1993).