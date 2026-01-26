Era un día especial: Pati Chapoy y su equipo celebraban los 30 años de “Ventaneando”, y fue la ocasión ideal para invitar a colegas de distintos medios, entre ellos a Maxine Woodside, con quien durante años se le ha visto como “rival”, aun cuando una transita en la tv y la otra en la radio.

El lugar de Maxine estaba en la mesa, en una reunión petit comité realizada en el mismo foro donde transmite el programa de TV Azteca. Pero pasaron los minutos y las horas y “La reina de la radio” simplemente no apareció. ¿La razón? No fue pública al menos. Veremos si el festejo de los siguientes 30 años se da la oportunidad de que las dos comunicadoras compartan el pan y la sal.

Carlos Pascual comparte que tras haberse levantado temprano el sábado pasado, para tomar un café y sus medicamentos para la glucosa y la tiroides decidió regresar a la cama. La sorpresa fue que hasta las 15:00 horas se despertó, aunque no en excelentes condiciones, pues poco podía hablar y por los signos que presentaba preguntó a Chat GPT qué podría tener, la respuesta fue: "¡Tienes un derrame cerebral! ¡Llama a una ambulancia! ¡Corre a un hospital!"

El también director cuenta que Verónica, su esposa, llamó al 911 para pedir ayuda. Afortunadamente El Evento Vascular Cerebral quedó descartado y además se estableció como causa del malestar: confusión de medicamentos, es decir, que Pascual ingirió un sedante por accidente.

“Se rieron de mí, la ambulancia se quedó estacionada y hasta unos libros les firmé (con una letra igual de arrastrada que mi lengua). Buena experiencia con el 911. ¡Gracias!”.

El director se llevo tremendo susto por una equivocación. Foto: Instagram.

Fátima Torre hace de la CDMX toda una experiencia para sus niños

Muchas veces se piensa que para vivir una gran aventura es necesario viajar lejos, pero la actriz Fátima Torre demostró que esto no es así, todo depende de la actitud.

Fátima organizó un paseo con sus dos hijos por la Ciudad de México, que incluyó desde una visita a la Basílica de Guadalupe hasta un recorrido en el Metro; también un día de parque en La Mexicana y saliendo un poquito de la ciudad, una ida a montar a caballo en La Marquesa. Todo es cuestión de sacarle provecho a lo que se tiene a la mano y apelar a la capacidad de asombro.

