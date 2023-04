El próximo 30 de abril la obra “La Clase” concluirá su primera temporada tras haber dado 100 funciones en la Ciudad de México, pero casi inmediatamente después tendrá una gira por Estados Unidos en donde se va a unir el actor Mauricio Islas.

Este actor va a suplir a Alejandro Nones, quien por compromisos laborales no podrá continuar en este proyecto que produce Xavier López Miranda y que en días recientes develó la placa por el primer centenar de representaciones que ha tenido este montaje.

“Soy workalcoholic, como pueden ver ya estoy metido acá, me uno a la gira de Estados Unidos nada más, yo sigo con la obra ‘Dos más dos’, seguimos los fines de semana en el Teatro Royal”, expresó Islas a los medios de comunicación.

Será a partir del 11 de mayo cuando “La Clase” arranque su gira de presentaciones por Estados Unidos y estrenará en Miami, Florida en el Teatro Trail y en días posteriores estará en McAllen, Dallas, Fresno, San José, Turlock, El Paso, Las Vegas, Nueva York y Chicago.

Luego de éstas y otros destinos que se van a sumar, la producción regresará a México para estar en el interior de la República Mexicana y dar una segunda temporada en la capital del país.

“Estamos contentos de poder decir que llegamos súper bien a las 100 funciones, estamos súper agradecidos con toda la gente que nos ha apoyado, con el público que nos ha hecho el favor de ver la obra”, expresó el hijo de Chabelo ante el público.

Lee también: Tras su momentánea desaparición, captan a Drake Bell inhalando sustancia de un globo

“Cuando salimos con la obra, había mucho escepticismo de qué iba a pasar, de que el elenco no era un elenco típico del teatro y la verdad es que tuvimos a mucha gente que nos apoyó desde el día uno, gracias por todo su apoyo”, agregó.

López Miranda indicó que termina la primera temporada en la CDMX con ganas de tener posteriormente una segunda, una tercera, cuarta, y quinta temporada.

La coproductora Laura Ferretti agregó que hay mucha gente involucrada en la comedia que aborda el tema de la toxicidad masculina, el amor, el engaño, el abandono, entre otros temas. “Gracias a los amigos, al staff técnico, al personal del Teatro México”, dijo.

Victoria Ruffo fue la madrina para la develación de la placa por las 100 representaciones, quien expresó su orgullo por su hijo José Eduardo Derbez y el profesionalismo tanto de Leonardo de Lozanne como de Miguel Burra, quienes también han sido parte de este show.

“Leo eres un hombre muy educado, caballeroso, gracias por tu talento, por tu música, por estar en esta obra, Miguel que también te he visto a ti y me encanta tu alegría, tu entusiasmo, tu forma de decir las cosas, gracias José Eduardo porque me permites día a día ver el hermoso y gran ser humano que eres hijo, te felicito mucho, estás muy bien”.