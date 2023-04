Marysol Cortes: las profesiones desconocidas de la estrella del deporte

Marysol Cortés es conocida como “Million Dollar Baby”. Nació en Guadalajara, Jalisco hace 25 años. En su corta edad se ha destacado como futbolista de la Selección Nacional Sub 20 en 2016 y campeona de goleo en copa Premier en el 2010. Además levantó el trofeo como campeona de la Copa Cordica Gol.

Con 559 mil seguidores en Instagram, la deportista también se perfila como influencer porque suele compartir, no sólo postales de sus actuaciones deportivas, sino también outfits que han despertado muchos elogios en las redes sociales. Pero la futbolista también ha incursionado en otras facetas que no tienen nada que ver con el deporte.

Es sabido que Marysol Cortés ha practicado otras disciplinas, como el boxeo y el atletismo. Ganó el primer lugar en los 70 metros en 2015 y resultó quinta en el nacional de atletismo en los 70 metros planos. De su vida privada se sabe muy poco, de hecho se desconoce si está en pareja, pero le sobran aspirantes a ese lugar.

Una de las facetas que mostró Marysol Cortés es la de cantante. En 2020 estrenó, a través de su canal de Youtube, un video en el que muestra su debut en la música. El videoclip la tiene como protagonista de un cover de la canción navideña "All I Want For Christmas Is You" de la norteamericana Mariah Carey. El nombre artístico que usa es el de Sol Cortés.

Lo cierto es que Marysol Cortés sigue siendo una figura deseada a la hora de armar grillas con contenidos deportivos. Ha participado de varios en donde ha mostrado sus habilidades y su cuerpo tonificado. Pero está más que claro que si quiere dedicarse a la música tiene talento y también en la actuación, porque estudió Artes Escénicas lo que le da herramientas para salir de su zona de confort.