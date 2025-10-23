Más Información

destacó durante la ronda preliminar del miércoles en Reno, Nevada. La Miss Nevada de 22 años desfiló y, cuando le tocó su turno de brillar, decidió no usar ninguna peluca ni un peinado elaborado: desfiló luciendo su cabeza descubierta.

Al principio, Sickler apareció en la ronda de trajes de baño con una larga peluca morena mientras usaba un conjunto rojo. Sin embargo, la concursante se robó las miradas del público al lucir su cabeza al descubierto, adornada con un tocado plateado con incrustaciones de piedras.

Junto a ella se encontraba Miss Nuevo Hampshire, Mona Lesa Brackett, quien portó un hijab. Ambas mujeres redefinieron el significado de la belleza y la fuerza en uno de los concursos más importantes de Estados Unidos.

Vestida con un impactante vestido plateado con cuentas ornamentadas y una larga cola, Mary Sickler hizo historia como la primera mujer con un diagnóstico público de alopecia en competir por Miss Estados Unidos.

La modelo fue diagnosticada con alopecia en diciembre de 2024, perdiendo su cabello, cejas y pestañas en el proceso. Según recuerda, fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Tenía el cabello a mechones, las pestañas habían desaparecido por completo, no tenía cejas y, sinceramente, ya no me reconocía”, dijo en entrevista con la revista PEOPLE.

A través de redes sociales, compartió fotos de su outfit usado en la ronda preliminar de Miss Estados Unidos y lo acompañó con un mensaje de apoyo a aquellas personas que sufren alopecia.

“Me enorgullece ser la primera mujer que acepta su alopecia universal en desfilar en el escenario de Miss Estados Unidos. Mi confianza no se define por mi cabello, sino por la mujer que soy y los valores que defiendo. La verdadera belleza nunca se trata de lo que se pierde; se trata del amor, la fuerza y la resiliencia que se adquieren en el camino”, escribió en Instagram.

