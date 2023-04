Marlene Favela tendrá su último llamado en la telenovela El amor invencible la próxima semana, donde dirá adiós a su personaje de Columba, el cual le dio la oportunidad de poner sobre la mesa temas como la trata de personas y la violencia de género.

“Cuando comencé a leer sobre la trata de personas y vi los números me impresioné. Hay que dar información de lo que sucede en el mundo, porque no estamos en una burbuja, somos parte de una sociedad, e informar de una manera responsable es un privilegio”, explica.

La actriz considera que el productor Juan Osorio hace esta tarea con mucho cuidado, sobre todo al hacer hincapié de que en cualquier etapa de la vida las decisiones que se toman tienen consecuencias.

“Me gusta que se hagan proyectos que informen a las personas de dónde ir, cómo actuar y qué hacer si se está en una situación así”.

Columba, quien es un personaje involucrado con una banda que trafica con personas, le dio oportunidad a Marlene de tener un mayor juego interpretativo, con el que , asegura, también pudo explorar el lado oscuro del ser humano y mostrar que esta mujer no es una villana porque sí.

“Ella es empoderada, una mujer de negocios, seductora, malévola, tiene una mente brillante pero la usa para destruir; pero una cosa que me gustó mucho de Columba es que ha tenido que lidiar con cosas como el rechazo de su padre por ser mujer, que ha luchado por tener un estatus en un mundo de hombres. No la justifico pero ha tenido una vida de carencias donde nadie le da amor, eso lo convierte en una mujer despiadada”, explicó.

Marlene no pretende que su villana esté entre los personaje antagonistas más icónicos de las telenovelas, como sucedió con Catalina Creel de Cuna de lobos o la terrible Malvina de María Mercedes porque dice respetar mucho a sus compañeras, pero agradece que el público ame a Columba porque les resulta divertida.

“El público conectó con esta parte sensible de Columba que la hace muy humana, pero lo que vamos a ver de ella de aquí en adelante va a ser terrible, muy fuerte e impactante. Me voy muy satisfecha y con el corazón lleno de amor, me divertí”.



