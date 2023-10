Marlene Favela atestigua sucesos paranormales en el set de "El maleficio"

Las grabaciones de la nueva versión de "El maleficio" ya está en marcha y como sucedió con la producción de 1983, en sus foros han comenzado a manifestarse sucesos paranormales, según explicó la actriz Marlene Favela, quien forma parte del elenco.

"Nos han pasado muchas cosas en los sets que hay y sin querer son diversión, hay una lámpara que ha brincado como cinco veces encima de mí, al principio sí es algo que se te hace raro y ya después te mueres de la risa, pero sí hay energías y cosas, pero estamos bien protegidos", explicó Favela.

La actriz consideró que debido al tipo de historia, la cual involucra temas de ocultismo y magia negra, se mueven sin querer energías de vibración baja, por ello destacó que se protegen por si las dudas; en su camerino ha colocado una imagen de la Virgen de Guadalupe a quien se encomienda todos los días, y que sus compañeros pasan a visitar para pedirle lo mismo.

Como parte de la utilería -cuenta- se usa el cuadro original que el personaje de Enrique de Martino, el cual interpretó el actor Ernesto Alonso hizo casi 40 años;¿, el cual ocupaba dentro de la trama para invocar a un demonio y que ahora volvió a colocarse en uno de los foros, por lo que no descarta que el espíritu del legendario actor esté rondando por alguna de las locaciones, sin embargo confesó que, si esto fuera así, ella lo percibo como una presencia positiva.

"Si es él debe estar muy contento porque estamos cuidando mucho su novela", dijo Marlene.

Marina de lujo

Marlene asistió el día de ayer el Teatro Centenario Coyoacán, para acompañar a su amiga y colega Claudia Cervantes, en el festejo por los 12 años y 900 representaciones del monólogo "Soltera pero no sola", en el que además fue madrina de develación de placa junto al productor Gerardo Quieroz.

"Creo que es un trabajo hermoso el que ha hecho durante tantos años y merece nuestro aplauso", dijo Favela.

Claudia Cervantes se dijo muy agradecida porque el público sigue conectando con su obra, aún 12 años después, lo que le ha permitido permanecer constantemente en la cartelera teatral de la Ciudad de México.

"La obra sigue teniendo un mensaje vigente, que a las mujeres y también a los hombres les da poder y fuerza para vivir una soltería felices. Hace 12 años este tema era un tabú y hoy ya está de moda, que bueno que desde ese tiempo me di cuenta que hablar de esto era algo necesario, porque ya el matrimonio no es la única opción", expresó Cervantes.

Pese a esto Claudia confesó que ha habido ocasiones en que ha estado a punto de guardar esta producción, ya que hacer teatro no es nada sencillo en este país, algo en lo que coincidió Gerardo Quiroz.

"El exceso de pasión nubla la razón y nosotros somos un par de apasionados, este es un país donde desgraciadamente las artes escénicas no son prioridad a nivel cultural, tenemos tanto talento en México y aquí tenemos un ejemplo, yo me identifico mucho contigo porque somos guerreros, porque amamos lo que hacemos, no dependemos de nadie y hacemos en esta lo que debemos hacer", expresó el productor.

Como parte de los festejos por los 12 años y por el mes rosa, que es para hacer conciencia en la prevención del cáncer de mama, Claudia regalará a algunas mujeres que asistan a su obra mastografías sin dolor.

