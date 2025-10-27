Para darle vida a Tano Elizalde, único sobreviviente del atentado mortal que sufrió el cantante Valentín Elizalde en noviembre de 2006, el actor Markin López no lo quiso conocer, para no sentirse influenciado por él.

Markin (Club de cuervos y Vecinos) forma parte del documental El sobreviviente Elizalde, que se encuentra recorriendo festivales, y que tiene como hilo conductor a Tano, quien recuerda que cuando salió de la camioneta baleada vio una patrulla observando todo.

La vox populi siempre ha pensado que tuvo algo que ver con el asesinato del intérprete de “A mis enemigos” y “Vencedor”, aunque las autoridades lo descartaron.

“No me acerqué a él justo para no estar viciado. Siempre, en las historias, hay varias versiones, mínimo dos, y en este caso es la visión de él. Nunca es lo mismo que me llegue un guion y el director me diga qué hacer, a esto, donde el Tano podía decirme cosas que yo no quería”, comparte Markin.

“Empecé a hablar con él después de hacer el trabajo, y una vez que tenía mi criterio de cómo habían pasado las cosas”, subraya.

El sobreviviente Elizalde, ópera prima de Ricardo Huerta y producida por Alejandro Garza, cuenta con dramatizaciones de varios hechos, como el encuentro previo al concierto que tuvo Tano con miembros de un grupo de narcos, quienes le pidieron le dijera a su primo que no los saludara.

La relación de los Elizalde con esos grupos no es algo nuevo, Tano recuerda en la producción que al crecer en Guasave (Sinaloa), para ambos fue común estar rodeados de jefes de la mafia, era cotidiano ver a gente con armas.

El Gallo de Oro, como se le conocía a Valentín, fue hijo del también cantante Lalo El Gallo Elizalde, fallecido en un accidente de auto el 23 de noviembre de 1992.

“Durante la filmación descubrí que el Tano y Valentín eran muy cercanos. Y si uno no tiene esos antecedentes pues se puede pensar que sí tuvo algo que ver (en el asesinato), pero la verdad es que eran como hermanos, cambia la perspectiva metiéndote de lleno a lo que pasó”, considera Markin.

Actúan Carlo Guerra, como el cantante, Mario Zaragoza (De la calle), Alberto Trujillo (El poderoso Victoria) y Pascacio López (5 de mayo, la batalla) como un jefe de la mafia, presuntamente involucrados en el homicidio.

El documental se ha exhibido hasta ahora en festivales como DOCS MX y el BJX Bajío International Film Festival.