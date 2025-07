Felipe Gil volverá a ser Felicia Garza, y su sobrino Marcos Valdés no entiende qué es lo que pasa por la cabeza de su tío, quien a los 85 años regresa a ser Felipe después de que en 2014, cuando tenía 74, anunció públicamente su transición de género.

Adoptó el nombre artístico de Felicia Garza y se convirtió en un referente trans en la música mexicana; es autor de éxitos como "La felicidad", "Lo que pasó, pasó" y "Yo sin tu amor", canciones que marcaron generaciones y ganaron premios en festivales como OTI.

En 2025 Felicia Garza decidió abandonar la vida pública y retomar su identidad previa como Felipe Gil, en gran parte, porque busca reconciliarse con su familia, pues se distanciaron a raíz de su transición de género.

La rencilla con su sobrino Marco Valdés es añeja, pues cuando aún era Felicia Garza, dijo públicamente que su sobrino Marco era homosexual, declaración que molestó mucho al hijo del "Loco" Valdés, quien nunca pudo decirle Felicia a su tío.

Felicia Garza. FOTO: Archivo

¿Por qué Marco Valdés nunca pudo decirle tía a su tío Felipe Gil?

Marco Valdés recuerda que cuando su tío Felipe Gil, hermano de su madre, dio a conocer su transición de género, su madre se deprimió, lloraba, además, nunca la fue a visitar mientras estuvo enferma, y muchos integrantes de la familia le dieron la espalda, para todos fue un impacto, sostiene.

"Creo que para todos es un impacto que a los 74 años alguien decida hacer un cambio así de fuerte, mi mamá lloraba", dijo en declaraciones dadas al programa "Venga la Alegría".

El hermano de Cristian Castro confiesa que él pensó que Felicia Garza se trataba de un personaje.

"Yo creí que era un personaje, te lo digo con el corazón en la mano".

Y confesó que las experiencias que vivieron juntos siendo él su tío Felipe Gil, impidieron que en algún momento pudiera decirle tía Felicia.

"No fue fácil ver al que me llevó al fútbol americano, al karate, con tantas novias ; de repente lo vi vestida de tehuana de 1.89, mide 1.81, pero con tacones imagínate", recordó.

Ahora que Felicia Garza regresa a ser Felipe Gil, Marco Valdés no entiende qué es lo que piensa su tío, pero le ofreció su apoyo, por si lo necesita.

"Me regañaban porque le decía tío, ¿y ahora cómo le digo?... tío si me estás escuchando, te mando un beso y un abrazo, mi cariño, mi agradecimiento en lo que me ayudaste en Valores Juveniles, por la canción que me diste; si en algo te puedo ayudar aquí está tu sobrino mayor", expresó.

En abril, Marco dijo que su tío necesita ir a un psiquiatra urgentemente.

