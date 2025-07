Marco Chacón, cansado de que se especule alrededor de su imagen, compartió una fotografía de su título de doctorado, para demostrar que sí cuenta con ese grado de estudios, pues afirma que un medio de comunicación insinuó lo contrario.

Pese a que el esposo de Maribel Guardia no se dedica a los espectáculos, la vida tan mediática de la actriz ha puesto su nombre en el foco de atención, sobre todo, luego de que el pleito legal con Imelda Tuñón se desatara.

En las últimos días, algunos medios dieron a conocer el trascendido de que Chacón, quien ejerce su profesión como abogado a través de la cátedra, habría sido despedido de la Universidad Anáhuac, en la que trabaja desde hace varios años.

De acuerdo con la información, el centro de estudios habría prescindido de sus servicios como profesor, debido a un presunto romance que habría sostenido con una de sus estudiantes, especulación que el propio Chacón desmintió.

En sus redes, subió un video en donde demuestra que no sólo no ha sido despedido, sino que, recientemente, firmó la renovación de su contrato.

Ahora, a pesar de la pena que dijo que le causaba tomar la medida, publicó una fotografía de su título de doctor en derecho, que obtuvo en el otoño de 2002.

Marco Chacón muestra su título como doctor en derecho en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram, vía @marcho_chacónf

Chacón expresó que nunca ha sido una persona jactanciosa, que presume su preparación académica y que, al contrario, ha tratado de mantener un perfil bajo pero que, a raíz de las calumnias de las que se le acusa, como de ser un hombre violento -como ha sugerido Imelda Tuñón-, pensó que no podía permitir que su reputación profesional también se vea afectada.

"Me da mucha pena tener que mostrar esto, ofrezco una disculpa por hacerlo, quienes me conocen, saben que nunca he presumido grados académicos, he sido siempre simplemente ´Marco´, sin título ni etiquetas".

Marco indicó que quien lo orilló a publicar la fotografía de su título fue un "personaje" del medio, del que no quiso dar el nombre, pero que aseveró que le levanta falsos, prácticamente, todos los días.

"Ahora ha decidido inventar que no soy doctor en derecho; he tenido paciencia con muchas de sus mentiras, pero además del daño constante a mi persona, ahora parece empeñado en destruir también mi trayectoria profesional", ahondó.

Maribel le mostró su apoyo, comentando ese post con la frase: "deja que los perros ladren".

