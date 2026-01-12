Para Manuel Calderón, no ocupar el rol protagónico en una serie no significa pasar desapercibido.

En Amor de oficina, la nueva comedia romántica mexicana de Netflix, el actor interpreta a Gutiérrez, un godín corporativo que, desde la posición que le tocó ocupar en este reparto, logra convertirse en uno de los personajes más reconocidos de la historia.

El actor considera que el streaming ha modificado la estructura tradicional de las series: hoy, los personajes secundarios también pueden explorar otros matices y tonos, generar identificación con el espectador y brillar al mismo nivel que los protagonistas.

“La sensación de no sentir reciprocidad es algo que todos hemos vivido. En el trabajo, en un grupo social o en cualquier lugar, hay un momento en el que uno siente que dio más de lo que recibió. Eso permite que la gente se identifique con distintos personajes: el amor imposible, los secretos, el amigo chismoso. Son cosas muy humanas”, dice el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Estrenada el primer día del año, Amor de oficina es una creación de Carolina Rivera, conocida por su trabajo en la también serie Madre solo hay dos (escritora, productora y directora), y esta se presenta como una comedia romántica que combina enredos laborales, tensión emocional y humor.

La historia sigue a Graciela, una ejecutiva ambiciosa que, tras una noche pasional, descubre que el hombre con el que estuvo será también su principal rival por el puesto de CEO en la empresa en la que ha invertido años de su vida. Lo que inicia como una guerra corporativa se transforma en un conflicto íntimo, en el que el amor y la ambición chocan.

Comedia que no hace bullying

La serie construye un retrato del mundo laboral que se aleja de la sátira despiadada. Las contradicciones del ambiente corporativo están presentes, pero no se subrayan desde el cinismo, sino desde una mirada más empática, en la que el aspecto emocional brinda un espacio para respirar.

“Es un universo al que sí le echamos tantita azúcar a muchas cosas que pueden ser mucho más densas. Finalmente, es una comedia, está hecha para entretener y para que el público la pase bien. Hay temas muy delicados del mundo corporativo que no se tratan con la misma densidad que en la realidad porque no es la intención. Aquí se busca más un apapacho al corazón”, señala.

El elenco está encabezado por Ana González Bello como Graciela y Diego Klein como Mateo, acompañados por Martha Reyes Arias, Paola Fernández, Nicolás de Llaca, Marco León y Alexis Ayala. El reparto refuerza la idea de una narrativa coral en la que cada personaje cumple una función emocional clara dentro del relato.

Godínez con pasaporte internacional

Más allá de su lectura laboral, la serie sorprendió además por su alcance internacional.

En cuestión de días se colocó entre los contenidos más vistos en México y escaló posiciones en el ranking global, un fenómeno que Calderón describe tan inesperado como revelador.

“De repente te metes a ver las métricas y ves que está en Kenia o en Grecia, cosas que uno no se imagina. Ayer un amigo subía un reel con la misma escena en francés, en polaco, en portugués. Escuchar a tu personaje en otros idiomas y notar cómo respetan la entonación y la intención es muy emocionante”, añade Calderón.

Uno de los aciertos de Amor de oficina está en su lectura social, ya que se abordan temas como el nepotismo, la ambición y la frustración laboral sin convertirlos en discurso solemne.

Los personajes, explica el actor, funcionan como arquetipos reconocibles, pero cuentan con los matices suficientes como para evitar caer en el estereotipo.

“Se buscan historias que puedan apelar a un público muy amplio y la mejor forma de conectar es que la gente se vea reflejada. El trabajo que hicieron mis compañeros fue fundamental para darle carne a los personajes.

“Yo estaba rodeado de una cantidad de talento impresionante, y cada quien aportó algo para que este universo cobrara vida”.