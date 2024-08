Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, defendió públicamente a su hija tras los comentarios hechos por Adrián Marcelo en "La Casa de los Famosos México".

Recientemente, el conductor regiomontano cuestionó la falta de estudios formales de actuación de Montes y mencionó que Crista la llevaba a antros cuando era solo una niña, un fragmento del reality que se ha vuelto viral en redes sociales.

“Yo tengo una licenciatura y un posgrado. Usted ni siquiera cursó en el CEA ni en ninguna escuela de actuación, pero cuando me dice que su mamá la llevaba a los seis años al antro, entiendo todo de por qué se le presentan las oportunidades”, comentó Marcelo durante una charla con el equipo Tierra.

Ante ello, la madre de la actriz de “El Señor de los Cielos” no se quedó callada y, a través de una historia de Instagram, cuestionó la autoridad de Adrián Marcelo para juzgar su papel como progénitora, destacando que él no es padre.

“Además, ¿cómo ven? Me viene a juzgar un tipejo que ni siquiera tiene la capacidad de tener hijos. Miren la calidad de persona. Juzga cuando ni sabe lo que es tener un hijo”, mencionó Crista.

En otro video, también publicado en la red social, Crista se mostró visiblemente molesta por las declaraciones del locutor, negando que alguna vez llevara a Gala a clubes nocturnos. Además, lanzó duras críticas sobre el pasado de este, asegurando que ella sí cuidó de su hija, a diferencia de él, quien era cuidado por una niñera.

“Vi un video de Adrián Marcelo criticando a Gala por decir que su mamá la llevaba al antro, pero ¿qué clase de gente es esta? A Adrián Marcelo le voy a aclarar su pin...antro, estú... El ‘antro’ era ir a un restaurante en Acapulco a tomar una copa, ver cómo se aventaban del bungee, pasar la tarde, bailar un ratito, tomar una piña colada y regresar a la casa. Ese era tu antro, imb... Y la niña iba conmigo, precisamente, para que no le pasara lo que a ti te pasó, porque tu mamá te dejaba con la sirvie...”, explicó.

Montes también recordó el doloroso pasado de Adrián, señalando que fue abusado por la niñera que lo cuidaba a él y a sus hermanos.

“Tu mamá no te supo cuidar, por eso sufriste ese abuso de la sirvien... Tú juegas demasiado bajo y te burlas de eso, pues yo también me burlo de lo que te pasó a ti, imb... A mí no me das miedo. Tengo 55 años y me he metido con gente más corriente que tú. A mí no me vas a apantallar, semejante psicópata de mier…. Hoy hiciste que me levantara de malas”, expresó.

Crista subrayó que para ella la situación ya no era un juego, sino un acto de pura violencia.

“Me tiemblan las manos de coraje”, añadió.

Crista Montes divide opiniones

En los comentarios del material audiovisual, algunos aplaudieron a Crista por defender a su hija, mientras que otros consideraron agresiva su forma de hacerlo.

“Es verdad lo que dice la señora. Esa persona (Adrián) es violenta, defiéndala señora como debe ser", "Adrián Marcelo no es una persona normal, se ve que tiene un fuerte problema", "Ay señora, ¿pide respeto y habla cómo habla? Ahora se entienden las reacciones y formas de expresión de sus hijas", "Necesitamos ya pedir que intervengan ciertas instancias en ese programa, porque ya están permitiendo demasiado bullying y violencia verbal de ese tipo", " Ya cálmese señora, es un reality show, no se lo tome tan personal y así es Adrián Marcelo, su personaje dentro de la casa. Para eso lo contrataron, para hacer polémica y rating”, se lee en los comentarios.

A lo largo del reality show, Adrián Marcelo ha sido cuestionado por sus actitudes hacia las participantes, en particular hacia Gala y Briggitte Bozzo. Respecto a Gala, incluso hizo burlas sobre su salud mental.