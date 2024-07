Mamá de Gala Montes solicita apoyo económico en redes sociales

Las asperezas entre la actriz de “El Señor de los Cielos”, Gala Montes, y su madre parecen no tener fin. El pleito que se hizo público hace una semana está causando estragos en la vida de Crista, de 55 años, quien fungía como mánager de su hija.

En días pasados, Crista reveló a una revista de circulación nacional que la famosa la había despedido tras trabajar 18 años juntas y que se habían distanciado debido a la influencia de los psicólogos de la joven de 23 años. Tras estas declaraciones, Gala salió a defenderse en un live, señalando a su progenitora de explotarla laboralmente y de no querer darle el dinero que ganó cuando era menor de edad, una versión que fue respaldada por su hermana, la Beba Montes.

La controversia ha captado la atención del público, ya que en el pasado madre e hija se mostraban muy unidas. Ahora, Crista está siendo nuevamente objeto de críticas debido a una solicitud económica que hizo en sus redes sociales, pues utilizó su cuenta de Instagram para compartir su número de cuenta bancaria, alegando que necesitaba los recursos para alimentar a sus aproximadamente 25 perros, algunos de ellos, rescatados de la calle.

Captura.

“Independientemente de todos los problemas que he tenido, hace días les pedí su apoyo para ver si me podían ayudar con más croquetas, ya se me están acabando, y bueno, pues los perros siguen comiendo, no dejan de comer y si quería pedirles otra vez su apoyo para seguirles dando”, externó en una historia que ya fue eliminada.

Crista añadió que, aunque sabía que la criticarían por su petición, le importaban las personas que querían ayudar en su labor. No obstante, los apoyos no llegaron. “Buenos días, para decirles que a todos los que han hecho hate, espero que ya estén contentos. Lograron que nadie depositara para los perritos. Ya jodieron a los (animalitos). Bravo Felicidades”, compartió hoy en su cuenta.

Montes, visiblemente molesta, agregó que para todos aquellos que la tildaron de “vividora” y se enfocaron en la problemática: “Ya lograron, lo poco o bueno que hacía, lograron quitarlo. Hoy todos esos perritos van a pasar hambre, espero que cuando estén tragando ustedes piensen en los perritos”.

Los usuarios no tardaron en reaccionar, expresando que no les parecía la forma en que reclamó a sus seguidores por no haber aportado dinero para los animalitos. “Se ve muy mal diciendo que por la culpa de la gente los perros no van a comer; si usted rescató a esos perritos, es porque desde un principio usted estaba consciente del gasto que conlleva o ¿siempre creyó que la gente le iba a dar para mantenerlos?”, “¿Los perritos qué culpa tienen? Si usted los tiene o los cuida, usted debe alimentarlos si es que de verdad lo hace de corazón y por amor a los animalitos”, “¿Para qué adopta perros si no tiene para darles de comer? La gente no tiene la obligación de donarle”, se lee en algunos comentarios.

Posteriormente, Crista publicó otro clip señalando que estaba harta de las críticas y asegurando que era la última declaración que daba. Afirmó que si hubiera robado dinero a su hija, los inmuebles y bienes materiales estarían a su nombre y pidió que investigaran sus cuentas. “Todo está perfectamente en orden. En efecto, yo vivía en la casa (con ella) y todas las cuentas y todas las campañas que yo también hice, todo el dinero entró a una sola cuenta”, dijo.

Por su parte, ni Gala ni su hermana han hecho más declaraciones sobre el tema.