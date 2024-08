La salida de Sabine Moussier de "La casa de los famosos México" fue empañada por el tenso momento que Arath de la Torre y Adrián Marcelo protagonizaron durante la quinta gala de eliminación que se llevó a cabo la noche de este domingo.

Y es que, durante el posicionamiento el youtuber abordó los problemas que el conductor de "Hoy" mantuvo con el SAT, además de que lo llamó "privilegiado" y que su única necesidad era remodelar la cancha de tenis de su casa; palabras que desestabilizaron a De la Torre y que él mismo calificó como un "juego sucio".

Recordemos que tras semanas de conflictos y de un fuerte enfrentamiento entre Mar y Tierra, los líderes de ambos bandos llegaron a un acuerdo de paz y prometieron jugar por la derecha por el bienestar de todos los integrantes. Sin embargo, con este ataque directo, Marcelo rompió la tregua y así se los hizo saber a los demás integrantes de su equipo.

El posicionamiento fue considerado por Arath y por el público, como un golpe bajo. Foto: Captura de pantalla.





Tras la eliminación, tanto Mar como Tierra se reunieron, unos para desahogarse de lo vivido durante el programa y otros para seguir planeando estrategias, mismas que incluían declaraciones directas, fuertes y personales, además de una pelea cantada contra el también actor.

Según Marcelo, su principal objetivo es desestabilizar la salud mental de Arath y seguir provocándolo hasta que éste reaccione y termine por querer salir.

"A ese señor lo voy a tronar, trae un león dormido que si no lo controla con terapia y con yoga no se duerme, y yo se lo saco cada dominguito. Le recuerdo que estar aquí no va a ser vacaciones, vienes a sufrir y yo voy a hacer que quieras abrazar a sus hijos cada domingo", dijo a Sian Chiong, Gomita, Ricardo Peralta y Agustín Fernández.

Marcelo también afirmó que esta decisión de regresar al caos se debe al fracaso que Tierra ha tenido, pues recordemos que el público ha decidido salvar al equipo de Mar de las últimas eliminaciones y dejar fuera a Potro, Mariana y ahora Sabine, todos miembros del equipo del influencer:

"No estamos ganando bajo la armonía, entonces volver a la mierda. Que sepan que vienen los verg*zos fuertes", agregó.









Asimismo, advirtió que Arath no es su único objetivo, pues también tiene en la mira a la actriz Gala Montes, quien también reveló que sufre problemas de salud mental.

La respuesta en las redes sociales no se hizo esperar y los usuarios no solo pidieron a la producción tomar cartas sobre las amenazas de Adrián; sino que lo llamaron "psicópata" y "envidioso", pues aseguran que tanta agresión hacia el también comediante es porque desearía tener su vida.

"¿Qué onda con la producción?, Adrián está avisando que va a agredir psicológicamente, eso se denuncia", "está enfermo ese tipo", "le tienen que poner un alto a este enfermo, porque las cosas pueden salir mal", "es malévolo y miserable, eso ya no es un juego", "la rivalidad que tiene Adrián contra Arath no es normal", "¿por qué mantienen adentro de la casa a alguien que fomenta el odio?", "Producción, velen por la seguridad de sus trabajadores y sáquenlo", "la obsesión con Arath es increíble", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

