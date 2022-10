Maite Perroni: estos son los 4 negocios que tiene además de la actuación que incrementan su fortuna

Maite Perroni no es solo actriz. El vino, el maquillaje, la ropa y los comerciales han acrecentado su fortuna y ocupan el tiempo que la artista que no invierte en sus apariciones en pantalla. Quien interpretó a Lupita Fernandez de la novela “Rebelde” de Televisa, ha logrado desarrollar otras facetas muy ligadas al lujo y el placer.

En primer lugar, Maite se dedicó a pasar al detrás de escena como productora. Con una película de acción, en 2021 confirmó que a través de la plataforma “Pantaya” dará un giro a su carrera. Ya no como cantante y actriz sino dedicada a producir contenido con su maravillosa creatividad basada en su experiencia como actriz y cantante.

La protagonista de "Oscurso Deseo" incursionó en el refinado mundo del vino. Una elección inteligente de Perroni, ya que lo hizo de la mano de una reconocida y exitosa bodega. Santa Julia, la empresa argentina de la firma Zuccardi la acompañó en la creación de su refinada línea de vino “Spara Wines”. Los mismos se producen con las exquisitas uvas cosechadas en los viñedos de Mendoza. Esta zona de Argentina, reconocida a nivel mundial, ha sido cuna inclusive de la línea vinícola que el propio Lionel Messi decidió producir.



Maite Perroni. Fuente: Instagram @maiteperroni

Además, la actriz de “Cuidado con el ángel” se encargará de vestir los cuerpos que se dispongan a disfrutar de una de sus producciones mientras beben una copa de vino. A finales de 2022, Maite decidió asociarse con “Shein” poniendo su propio estilo en cuatro líneas de ropa que están disponibles para su venta online.

Y como si no fuera poco en su ajetreada vida de negocios, Maite Perroni ha decidido coronarla con un proyecto que muchas famosas han decidido hacer propio. Representando a la firma de maquillaje L’Bel, es capaz de iluminar los rostros de aquellos y aquellas que quieran expresarse a través de sus maravillosos “make-ups”. No caben dudas de que sus horizontes no tienen límite y que la artista tendrá nuevos proyectos por delante.