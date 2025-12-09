Más Información

Investigadores ven crisis profunda en el INAH

Investigadores ven crisis profunda en el INAH

México y Chile firman un acuerdo para trabajar en Inteligencia Artificial

México y Chile firman un acuerdo para trabajar en Inteligencia Artificial

“La situación del mundo sin duda es preocupante”: Amin Maalouf

“La situación del mundo sin duda es preocupante”: Amin Maalouf

“La leyenda de Rudel”, de Ricardo Castro, una historia de amor que respira en nuestro tiempo

“La leyenda de Rudel”, de Ricardo Castro, una historia de amor que respira en nuestro tiempo

Cierra FIL Guadalajara con alza en visitas e ingresos

Cierra FIL Guadalajara con alza en visitas e ingresos

Arranca CAMP_iN, iniciativa para vincular artes escénicas

Arranca CAMP_iN, iniciativa para vincular artes escénicas

“La barba ayuda, llegaba la barba antes que yo”, dice entre broma y verdad Gael García Bernal, cuando se refiere a su nuevo personaje en cine, el portugués Fernando de Magallanes, un militar y explorador del siglo XV.

El actor fue elegido para protagonizar Magallanes, cinta que pone al hombre histórico en los días previos al gran viaje que sembraría las bases del comercio actual en el estrecho que hoy lleva su nombre, así como lo que ocurrió durante la travesía.

La película tuvo una función especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, luego de haber estado en otros certámenes como los de Cannes, Munich y Valladolid.

“Pocas veces coincido con ciertos planteamientos (de la prensa), pero a veces son terapeúticos cuando, por ejemplo, me preguntan qué personaje me gustaría hacer y nunca pienso en eso, pero me ha forzado a encontrar una respuesta y entonces veo personajes históricos.

“Magallanes es de esos grandes hitos de la humanidad, alguien a quien no tenía fresco porque sabemos poco de la historia. Él siempre fue considerado un traidor por la corona portuguesa, después la corona española dudaba y fue uno de esos que fue de cierta manera responsable del despojo masivo en Filipinas e inició el lucro, el comercio actual”, destaca García Bernal.

Magallanes es dirigida por el filipino Lav Díaz (Ang panahon ng halimaw) y hablada en portugués, por lo que el protagonista de Y tu mamá también y Rudo y cursi tuvo que aprender ese idioma.

“Estos personajes los tenemos que interpretar latinos, por ejemplo, si se hiciera una película sobre sobre la guerra civil en México, debemos interpretarlo porque de ahí venimos, entonces, es interesante que me hayan llamado. Fue jugar en portugués, Lav no habla, así que teníamos que regir un poco lo que teníamos que aprender y darle la vuelta”, destaca.

Además produce el documental ASCO: without permission, sobre un grupo de artistas de vanguardia en Los Ángeles, durante los 70 y 80. “Ser productor es como ser fan antes y después de la película”.

Y pidió a la gente ver Tesis de una domesticación, con Alfonso Herrera, que también produce.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]