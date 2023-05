Lupita D’Alessio despierta a la leona que lleva dentro en la Arena CDMX

"La Leona dormida" rugió y la Arena Ciudad de México se puso a los pies de Lupita D’Alessio, con ovaciones en cada paso del viaje musical que realizó la noche de ayer, como parte de su "Gracias Tour".

Al grito de "¡Lupita!", el público presente emocionó a la cantante, quien estuvo a punto de llorar al ver el gran entusiasmo con el que se presentaron en el recital, tanto así que le costó trabajo comenzar a interpretar "Cómo se llama" y "Házme olvidarlo", los temas con los que abrió la noche.

“Estoy muy contenta por estar aquí y no tanto, por el ´Gracias Tour´, porque no es una decisión fácil pero llega un momento en que hay que tomarla – en ese momento el público la interrumpió y Lupita pidió que la dejaran explicar - quiero cuidar mi salud, sentirme bien, voy a cumplir 70 años y sé que quieren lo mejor para Lupita, pero vamos a ver qué dice el tiempo y ustedes, si ustedes lo quieren aquí estoy yo”.

Después de que terminó de cantar "Aquí estoy yo", ella explicó que quería que se quedaran con la imagen de ella plena y no pensando “ay pobrecita, mejor que se retire”, entonces invitó a su hijo Ernesto D’Alessio a cantar con ella "Ni guerra, ni paz" pero fueron la miles de voces ahí presentes quienes también la acompañaron.

Una de las canciones que han sido emblemáticas y que le dio su sobrenombre fue precisamente "Leona dormida" y esta noche ella mostró cómo disfruta interpretarla, bailando un poco a lo largo del escenario.

"No preguntes con quién" y "Costumbres", fueron los temas que siguieron, pero Lupita les dio como sorpresa un popurrí con los temas como "Punto y coma", "Lo siento mi amor", "Vieras cuantas ganas tengo", "Como tú", "Ya no regreso contigo", "La diferencia" y "Te estás pasando", momento que puso de pie al público para aplaudirle.

Las canciones que la llevaron a la cima del éxito y que convirtieron en un ídolo para todas las mujeres, también se escucharon en el recinto, desde "Inocente pobre amiga" hasta "Qué ganas de no verte nunca más"; pero -sin duda- "Acaríciame" fue uno de los temas más aplaudidos de la noche.

“Quiero agradecerle a Dios que me haya permitido llegar hasta aquí, también a mis músicos que han sido mis maestros mis amigos y hermanos, pero esto no sería posible si ustedes no vinieran, se los agradezco. Gracias a mis hijos Jorge, Ernesto y César, que están esta noche conmigo, son los amores de mi vida, también mi admiración y respeto a los hombres que amo tanto”, expresó la llamada leona dormida.

Fue entonces que se escuchó con fuerza "Mudanzas", casi un himno para los seguidores de Lupita D’Alessio, quienes prendieron las luces de sus teléfonos, regalando una vista espectacular del recinto. No podía cerrar la noche sin cantar Mentiras, otro de sus grandes éxitos que la han hecho ya una leyenda, y como era de esperarse el estribillo fue cantado por el público, esa fue su manera de despedirse, después de hora y media de concierto, alzando los brazos y lanzando besos al público Lupita D’Alessio dejó el escenario.

