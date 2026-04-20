Guadalajara.— Luego de ganar el premio Ariel a Mejor actriz por su trabajo en No nos moverán, Luisa Huertas continúa en el cine ahora con un personaje con el que prácticamente no se mueve porque es parapléjico.

El conserje, cinta dirigida por Mauro Mueller y David Figueroa, comenzará ahora su corrida festivalera con sesgo agridulce; es la última cinta de Humberto Yáñez (Destino y El encanto del águila), actor fallecido el año pasado.

“La filmamos hace cuatro años, pero ya saben cómo son las películas pequeñas, tardan en salir por muchas cosas”, comenta Huertas.

“En la historia soy la esposa del conserje, que está parapléjia, así que fue hacerla mucho solo con los ojos, con la mirada”, añade.

La cinta sigue a un octagenario, conserje de una escuela que desea reconstruir su vida mientras cuida a su mujer enferma. En el colegio alguien pinta un grafitti obsceno y él debe encontrar al culpable.

Trayectoria reconocida

Huertas es invitada especial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ahí recibió un homenaje a su carrera y se presentó un libro biográfico escrito por el productor Roberto Fiesco.

“Por actuar ha valido la pena haber vivido. Actuar es mi forma de vida y lo he hecho con plena conciencia y responsabilidad. Estamos fijando memoria de la realidad y para el futuro y en eso radica la grandeza del cine”, expresó.

“Le he dicho a Fiesco que sabe más de mi vida, que mi propia familia (risas), no tengo nada que esconder y sí decir lo mucho que he disfrutado todo eso”, añadió.

El galardón dentro del FICG es ya casi el final de un año trepidante para la actriz, en el cual No nos moverán salió en cines y buscó un lugar en el Premio Oscar y Goya. Ella misma obtuvo el premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Las noticias para ella acabarán el próximo nueve de mayo, cuando la cinta compita por el premio Platino a Mejor Ópera Prima, que se entrega a lo mejor del cine y las series de Iberoamerica.

“Todo comenzó en este festival y ha sido como un torbellino desconocido, ha sido muy lindo, ahora vienen otras cosas que no digo porque se ceban”, externó.

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