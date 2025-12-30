Luis Felipe Tovar cierra el año satisfecho: actuando en telenovela y dando clases, pero sabe que no todos tienen la misma situación, de ahí que las plegarias en este Año Nuevo, dice, prefiere centrarlas en los desposeídos, enfermos y otros grupos vulnerables.

El villano de series como Malverde: El santo patrón y agente corrupto de filmes como Todo el poder saca su lado bonachón, como el de su personaje Juventino Castillo en la telenovela Mi verdad oculta, de Televisa, en este cierre de 2025.

“Quisiera dedicar este mensaje a todos aquellos seres humanos que están en un hospital, fuera de su casa, de su país, la gente que está privada de la libertad.

Interpreta a Juventino Castillo, empleado de la familia Lizárraga. Foto: Televisa

“También quiero mandarles un mensaje de esperanza, de cariño y de amor y decirles que no se desesperen, la salud va a regresar y llegará el momento en que los que están por alguna razón privados de la libertad volverán a pisar la calle”.

Con cera de 50 años de carrera, Tovar no da nada por sentado y continúa preparándose para cada año mantenerse en su profesión al frente y detrás de cámaras.

“Estoy muy contento, agradecido con la vida, muy agradecido con toda la gente que hace posible que yo pueda estar en un foro, en un escenario y gracias a Dios eso sucede desde hace muchos años, lo hago para el público que desde hace 46 años sigue mi carrera y lo con mucho amor, para mi familia, quiero que se sienta orgulloso”, señala.

“El trabajo hace que me mueva, que me motive. La parte creativa es lo que hace posible que pueda tener siempre una respuesta muy positiva de la gente con la que trabajo”.

Jovial y positivo

Con la alegría de terminar un año más lleno de trabajo, Luis Felipe le agradece a la vida seguir sintiéndose joven, además de la positividad que tiene frente a los retos profesionales que le quedan por cumplir. También por seguir con el “ciclo de vida de todo hombre”.

Ser abuelo es una de las casillas que Tovar aún tiene pendientes y aunque no presiona a sus hijos: Tadeo y María Fernanda para cumplir este anhelo, afirma que no descansará hasta vivir esta experiencia.

Y si hay oportunidad de pedir algo, a sus fans sugiere un regalo sencillo pero que para él vale oro:

“Como regalo de cumpleaños, de Año Nuevo, de los Reyes y del día de la amistad, pido que me hagan el favor de asomarse a ver lo que estamos haciendo en Mi verdad oculta por Las Estrellas, donde hago un personaje que disfruto enormemente”, comenta.

Tovar también pide salud. “Lo demás llega solo”, afirma el actor de 66 años.