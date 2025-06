Los artistas del regional mexicano están enfrentando una situación complicada. Figuras como Julión Álvarez, Javier Rosas y Grupo Firme, han recibido la revocación de sus visas de trabajo en Estados Unidos, lo que les impide presentarse allá.

La situación preocupa a Luis Ángel “El Flaco”, exintegrante de Banda Los Recoditos, quien dice no estar exento de pasar por una situación así pues dice, no está afectando solamente a los que tocan corridos.

“Al principio lo pensamos así todos, pero no habido algo especifico para que le digan a los artistas porqué y cuándo los cancelan, solamente se están cancelando, como Julión, que no es un cantante de corridos y le sucedió... hay un caos en ese sentido”, señala “El Flaco”.

El cantante lamentó la situación por la que están pasando algunos de sus compañeros, porque no es algo que esté en sus manos resolver, pues depende de las autoridades estadounidenses. Lamentó que el público también se ve afectado por esto, quienes no podrán disfrutar más de esta música en concierto.

“Espero no convertirme en la estadística, hasta ahorita mi visa está bien, ojalá que en el resello funcione de buena manera y si no es así aceptar la situación, buscar nuevas opciones donde podamos cantar. Tengo pocas presentaciones en México, he trabajado poco aquí al igual que en Centroamérica; en Sudamérica ya tenemos una gira específicamente en Colombia, entonces si una puerta se cierra, otras se abren”, señaló el cantante.

Una de estas puertas es la que se le abrió en la telenovela de Televisa Univisión, Monteverde, para la cual compuso el tema “Que se entere de una vez”, al lado de su colega, Jordi Bachbush. La canción será lanzada en todas las plataformas digitales a partir del 16 de junio, cuando también estrena el melodrama.

“Estoy muy contento por esta oportunidad que me dio Televisa, se me hace muy bonito que piensen especialmente en los cantantes de banda, porque en el regional hay desde mariachi hasta norteño, pero como que la banda se estaba quedando aparte. Esta apertura para el gremio nos da mayo visibilidad”.

Anteriormente, Luis Angel escribió “Mi camino es amarte”, para la novela homónima, y asegura que es una experiencia totalmente diferente.

“Porque la novela tiene una trama especifica y la canción tiene que hablar de ello. En este caso, hay una religiosa de por medio, un amor imposible, entre otras cosas; para los conciertos o los discos hablas del amor y el desamor en general”.

Otra de las cosas que le da este trabajo es proyección, y lo comprobó con el tema anterior homónimo al melodrama, el cual, considera, lo puso en el gusto de la gente donde se transmitió Mi camino es amarte (2023).