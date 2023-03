Lucero opina sobre su apariencia sin make up y revela la particular actividad que comparte con su hija

Lucero fue furor hace unos días en las redes sociales donde se mostró sin make up. “Buenas noches, con pelo castaño y sin pintar ni filtro y así. Confieso que no me atreví a postearla en fijo por aquello de los criticones”, escribió llevándose los elogios de sus seguidores. Es que muchos le hicieron notar lo espléndida que se ve, aun sin pintar, a sus 53.

"A mí me gusta más verme natural”, sostuvo Lucero hace un tiempo cuando confesaba que tengo arrugas, es normal. Creo que a los 50 años no existe ni una sola persona que no tenga arrugas, a menos que sea por un exceso de bótox, pero tampoco se ve bonito, a mi gusto personal". Sin embargo, esta vez algo la llevó a cambiar de opinión.



Desde sus historias de Instagram, Lucero sostuvo que esta vez había decidido poner un filtro en su video. “Ahorita sí me puse filtro, ya está muy padre que to salga en videos sin pintar y sin maquillar ni nada, pero ya, es una exageración. Entonces sí, estoy sin pintar, pero no exageremos y por eso me puse un filtro. Es que mira, estoy de una facha”, detalló.

Pero además de referirse al tema del make up, Lucero aprovechó para invitar a sus seguidores y de paso confesar una de las actividades que comparte con su hija Lucerito. Como si fuera poco terminó por revelar que posiblemente la joven vuelva a subirse a los escenarios en su presentación ante el Auditorio Nacional.



Lucero sostuvo que esta vez había decidido poner un filtro en su video pic.twitter.com/tg2tNqZv8P — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 1, 2023

“Chicos y chicas nos están arreglando nuestros piecitos a Lucerito y a mí”, informó la cantante dejando en descubierto la actividad que compartía con su hija. Luego les pidió a sus seguidores que “vayan poniendo en el radar” “Hasta que se nos hizo” en el Auditorio Nacional. En ese sentido detalló que creo que “Lucerito Mijares va a cantar, la vamos a invitar”.