Con seis décadas de carrera, Néstor Daniel y sus Terrícolas no piensan en dejar los escenarios; para su líder, llevar el mensaje de Dios al mundo a través de la música es su misión primordial en la vida.

Activo desde 1968 con la alineación original de la agrupación, de la que sólo queda él, el venezolano de 73 años celebra continuar en el gusto de las nuevas generaciones.

Néstor Daniel considera que probablemente estos jóvenes obtuvieron el gusto por sus temas de la mano de sus padres o abuelos.

“Son bendiciones de Dios, siempre digo que de aquí en adelante todo lo que suceda en mi carrera positivamente, se lo debo a Él, tiene un propósito. Haberme mantenido tantos años vigente en el corazón y ahora con una nueva generación es porque quiere que yo siga llevando su mensaje”, comparte con EL UNIVERSAL.

La permanencia, afirma, se la atribuye al tipo de letras que ha creado desde hace 58 años y las cuales son para todo público porque siempre ha cuidado de no denigrar a nadie.

“Definitivamente es el tipo de letra, un mensaje muy positivo, donde se alaba a la mujer, y en el hombre, cuando hay despecho, hay una motivación para poder superar eso”, explica.

Néstor Daniel se alista para su concierto en la Arena CDMX este 15 de mayo en Ídolos del corazón junto a Los Solitarios y Los Bríos.

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