Los rompimientos más recordados en el cine y la tv

Cuando se comienza una relación amorosa nadie piensa en el momento que se acabará. Pero es algo que casi siempre sucede. Y en el cine y la tv hay varias producciones que han tocado el tema, de los que aquí te recodamos los más conocidos.

"Los años maravillosos"

Cómo olvidar el momento en que Winnie Cooper le dice a Kevin Arnold que ama a otro hombre. La pareja había convivido desde muy pequeña y parecía que serían marido y mujer, pero cruzando el episodio 50 todo se ennegreció. Ella había conocido a alguien que le había robado el corazón. En este tiempo, para tratar de darle celos, Kevin le presenta a Madeleine, la nueva alumna del colegio. Y cuando Winnie le dice que quiere hablar a solas con él, justo en el momento que la voz en of del personaje acepta que le gustaría decirle que la ha extrañado, Winnie le dice que lo necesita, pero sólo como amigo. Más de uno lloró con eso.

"Los Simpson"

“Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón”. La frase es del malvado Bart Simpson al ver una y otra vez el video de cuando su hermana Lisa maltrata al inocente Ralph, hijo del jefe de policía. “¡No me gustas, nunca me vas a gustar y si te di esa tarjeta de San Valentín fue por lástima!”, grita Lisa mientras Krusty el Payaso los entrevista en su programa televisivo. Puede que la pequeña no sea culpable después de todo, pues al final de cuentas, en plena transmisión Ralph asegura que es su novia y que cuando crezca, se casará con ella.

"500 días con ella"

Todo parecía ir bien entre Summer y Tom. Cantaban juntos, iban al cine, se abrazaban y hasta acostaban en la cama de exhibición de un centro comercial. Pero un día, en un restaurante y aparentemente sin señales previas, ella le suelta la temible “creo que debemos dejar de vernos”. El argumento de ella es que siempre están discutiendo y no pueden ser felices. Él dice que eso no le importa. Pero si la frase anterior no le quedó claro, entonces llegó una mejor: “aún eres mi mejor amigo”. Al buen entendedor, pocas palabras. Anque luego se verá que ese Tom sólo tenía memoria selectiva.

"Eterno resplandor de una mente sin recuerdos"

“Desearía haberme quedado. Salí y ya no estabas. Dijiste lárgate. Por lo menos regresa para despedirte”. Son las frases que se dicen Joel y Clementine en esta película de Michel Gondry, cuando han decidido despedirse definitivamente. Lo triste es que se habían sometido a la tecnología para olvidar los malos momentos el uno con el otro. Así, como cuando tras un rompimiento se quiere quitar el pedazo de recuerdos de la otra persona. Kate Winslet y Jim Carrey son los actores.

