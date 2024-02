Peso Pluma y Nicki Nicole: la historia de amor que empezó mal

Peso Pluma parecía estar muy enamorado de Nicki Nicole, desde el principio los cibernautas aseguraron que el cantante de regional mexicano estaba más que puesto para tener una relación con la argentina, con quien cantó el tema "Por las noches", estrenado hace casi un año.

A partir de aquella colaboración, los cantantes fueron captados juntos en varias ocasiones, incluso de la mano, por lo que la versión de un romance comenzó a tomar fuerza, sin embargo, Nicki mandó al mexicano a la friend zone en octubre del 2023 (zona de amigos), lo que a muchos fans del mexicano no les agradó para nada.

En una entrevista que ofreció en Puerto Rico, la cantante fue cuestionada sobre la química que se veía habría entre ella y Peso Pluma sobre el escenario, cuando cantaban juntos "Por las noches", sin embargo, la argentina dijo sólo había amistad entre ellos.

“No me molesta (que los vean juntos), imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que…es como si todo el mudo te ves todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo", contó en el programa de radio, donde las carcajadas estallaron cuando mencionó lo del perro.

"Muy mal las últimas declaraciones de Nicki en Puerto Rico sobre Peso Pluma, sólo esta jugando con él". "Nada te costaba decir somos amigos, nos estamos conociendo y veremos qué pasa, y listo, no era necesario decir más, peor en un programa de boricuas donde seguido andan criticando a Peso Pluma". "Una seguidora menos por lo mal pedo que fuiste con Peso Pluma". "Podrá caerte mal Peso Pluma y lo que quieran, pero siempre trato a Nicki como una reyna, mientras ella lo llamó perro o negando lo que tenían, debe ser doloroso y es un sentimiento que no le deseo a nadie", opinaron cibernautas.

De presumir su amor, a borrar fotos en redes

A mediados de noviembre de 2023, Peso Pluma y Nicki Nicole hicieron oficial su relación durante la alfombra roja de los Latin Grammy, luego de que el cantante intentara besarla en el escenario y ella se negara.

En esta premiación se besaron en los labios frente a los medios, parando así las críticas, sobre todo hacia ella, quien a partir de entonces colgó en sus redes fotos con el cantante y estados románticos en Instagram junto a su novio.

La pareja se fue de vacaciones, eran captados juntos en todos lados, incluído el concierto de Luis Miguel, así como en las fiestas de fin de año, intercambiaron románticas fotos y mensajes juntos; apenas en la reciente entrega de los Premios Grammy aparecieron en la alfombra roja de la mano y besándose frente a las cámaras.

El 9 de febrero, Peso Pluma colgó una foto en su cuenta de X junto a Nicki, estaban en un partido de basketball, pero el encanto parece que terminó, porque este fin de semana del Super Bowl, el mexicano fue visto en Las Vegas de la mano de otra mujer.

Esta es la foto más reciente que Peso Pluma compartió con Nicki Nicole en X. Mientras que el mexicano mantiene las fotos con la argentina, ella ya borró todo rastro con él en sus redes.

El video y una foto son muestra de que el intérprete de corridos tumbados estuvo con alguien más que no es Nicki, quien a su vez borró de las redes las fotos que tenía con Peso Pluma, lo que desató la versión entre los cibernautas de que el mexicano le habría sido infiel a la argentina.

Aunque varios sugieren que pudo haber sido al revés, pues las cosas no comenzaron bien entre ellos, y como dicen, muchas veces lo que mal empieza mal termina.

rad