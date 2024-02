Nicki Nicole confirma truene con Peso Pluma por infidelidad: "cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo"

Tras el alboroto que se generó en redes sociales por un video en el que el cantante Peso Pluma aparece de la mano con una mujer, que no su novia Nicki Nicole, y que la argentina borrara las fotos con él en redes sociales, la cantante rompió el silencio y confirmó el truene con el mexicano.

La relación que se hizo pública en noviembre, durante la entrega de los Latin Grammy ha llegado a su fin por la infidelidad del cantante de regional mexicano, así lo aclaró Nicki a través de un estado en su cuenta de Instagram, donde dejó claro que se enteró de la situación de infidelidad igual que los cibernautas, a través de dicho video.

Los hechos habría ocurrido el pasado fin de semana, cuando Peso Pluma acudió al Super Bowl, y después fue captado en Las Vegas de la mano de una exuberante mujer; el que Nicole hubiera borrado las fotos con el cantante de sus redes, alertó a sus fans, quienes de inmediato mostraron su apoyo a la cantante de 23 años.

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma

A través de un estado en Instagram, Nicki Nicole confirmó el truene de su relación con Peso Pluma, y aseguró que sin respeto y cuidado, no es posible mantener viva una relación amorosa.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", se lee.

Agrega que con mucho dolor se enteró de la misma forma que el resto de la situación, y agradeció las muestras de amor de sus fans.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están haciendo llegar. Nicki”.

Nicki Nicole habla la ruptura con Peso Pluma.

Cibernautas se han lanzado en contra del cantante de corridos tumbados Peso Pluma, y a través de memes lo han tachado de infiel y de no ser merecedor del amor de la cantante argentina, con quien hace unos días apareció sonriente y aparentemente enamorado en un juego de basketball y en la entrega de los Grammy.





