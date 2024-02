Se lanzan contra Peso Pluma por infidelidad a Nicki Nicole: lo llaman "Perro Pluma" y "Doble Perro"

El cantante de regional mexicano Peso Pluma está en el centro de la crítica después de que Nicki Nicole, su ahora exnovia, confirmara el truene de su relación por infidelidad, la cantante informó que se enteró a través de las redes sociales de lo que estaba pasando.

El también llamado doble PP es tendencia en redes sociales por aparecer en un video de la mano con una mujer, al parecer esto ocurrió el fin de semana en Las Vegas, después del Super Bowl, donde el intérprete de "Ella baila sola" acudió y apareció en fotografías con otros famosos como Bad Bunny.

Enterarse que te fueron infiel por TWITTER es incluso peor que cuando te terminan por whatsapp

Te amo Nicki pic.twitter.com/MsFFhGIVOj — ju (ari's version) (@julvsyg) February 13, 2024

La relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole comenzó oficialmente en noviembre, después de que se dijera que la argentina lo había bateado y mandado a la friend zone, hicieron oficial su romance en la entrega de los Latin Grammy, donde se besaron frente a la prensa en la alfombra roja de los premios.

A partir de entonces compartieron fotos juntos y románticos mensajes, en la pasada entrega de los Grammy, el mexicano de 24 años no dejó de elogiar a su novia, quien lo felicitó por haber ganado su pimer Grammy.

Cibernuatas se lanzan contra Peso Pluma

Las críticas en contra de Peso Pluma por infiel no paran en las redes, donde ya lo llaman "Perro Pluma" y "Doble Perro", recordando la ocasión en la que Nicki Nicole lo compara, en el "buen sentido", con un perro y una bolsa, lo que en su momento le valió muchas críticas a la argentina.

que corta se quedo nicki comparando al feo cara de sapo arrastrado de mierda de peso pluma con un perro y un bolso pic.twitter.com/NHC0W5cQQV — Luna 🌙 (@suav3seda) February 13, 2024

Los argentinos ya amenazan al mexicano con malos tratos y rechazo cuando vuelva a presentarse en aquel país, donde hace unos meses ofreció un exitoso concierto en el que utilizó una playera de la selección de Argentina.

Peso pluma doble P cuando visite de nuevo Argentina: pic.twitter.com/3fGXAi26qR — ZC 👽🪐 (@JessePinkman94) February 13, 2024

Las reacciones de los cibernautas, convertidas en memes han inundado las redes, donde critican al cantante por haber sido infiel, previo al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Nicole ya rompió el silencio y enfatizó que sin respeto y cuidado el amor no puede florecer: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy".

Cibernautas critican a Peso Pluma por infiel.

Yo viendo como están decepcionados por lo que peso pluma le hizo a nicki nicole: pic.twitter.com/AanaLtcLV7 — almamía (@costilladeva) February 13, 2024





rad