Un joven contó en redes que fue al cine a ver “Soy Frankelda”, la primera película mexicana hecha totalmente en stop motion, y se encontró con una sala casi vacía: apenas tres personas en horario estelar. “Vengan a verla, en serio. Apoyen el arte mexicano”, pidió con tristeza. Pero lo que más le dolió no fue el silencio del cine, sino los comentarios en su video: “¿A quién se le ocurre estrenarla el mismo fin de semana que ‘Chainsaw Man’?” o “Que sea mexicana no quiere decir que tengamos que apoyarla”.

Entre las quejas de que “todavía no cae la quincena” y las comparaciones con estrenos extranjeros, la realidad se impuso: muchos quieren apoyar el cine mexicano, pero pocos llegan hasta la taquilla. “Frankelda” se estrenó con alma y corazón, pero parece que en México el stop motion se topa con el “stop dinero”.

Analeine Cal y Mayor pasó por varios momentos extraños durante la filmación de su película “Dulce Muerte”. La directora recuerda que un par de señoras australianas de la tercera edad la contactaron en Tijuana para que las ayudara a buscar un líquido veterinario para quitarse la vida.

“Les dije: yo no me dedico a eso, soy cineasta, entonces, pero no me atreví como a decirles que no; terminé en un taxi con ellas, pagándole para que nos llevara a diferentes lugares. Yo, muy incómoda… Me querían dar dinero y les decía no, no necesito el dinero. Luego les dije, bueno, me pueden pagar dejándose grabar”.

Margarita Sanz considera que los guiones son sagrados y que únicamente fueron hechos para los actores y el equipo de producción de una película. Por eso no concibe que haya guiones puestos a la venta o disponibles en la web, así que a pregunta expresa es de las voces en desacuerdo con la posibilidad de que llegue al público el de “El callejón de los milagros”, filme que se reestrenó esta semana.

Dice la actriz que un guion es algo muy personal y que nunca se sabe lo que en manos equivocadas podría pasar.

