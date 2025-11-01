Más Información

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

Guiza estrenará el Gran Museo Egipcio, doble en tamaño al Louvre

Guiza estrenará el Gran Museo Egipcio, doble en tamaño al Louvre

Caso Louvre: siete capturados por el robo de joyas imperiales; queda un fugitivo y el botín perdido

Caso Louvre: siete capturados por el robo de joyas imperiales; queda un fugitivo y el botín perdido

Tras robo histórico, Francia anuncia medidas “antiintrusión” en el Louvre

Tras robo histórico, Francia anuncia medidas “antiintrusión” en el Louvre

El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez concluye con estrenos nacionales e internacionales

El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez concluye con estrenos nacionales e internacionales

Un joven contó en redes que fue al cine a ver , la primera película mexicana hecha totalmente en stop motion, y se encontró con una sala casi vacía: apenas tres personas en horario estelar. “Vengan a verla, en serio. Apoyen el arte mexicano”, pidió con tristeza. Pero lo que más le dolió no fue el silencio del cine, sino los comentarios en su video: “¿A quién se le ocurre estrenarla el mismo fin de semana que ‘Chainsaw Man’?” o “Que sea mexicana no quiere decir que tengamos que apoyarla”.

Entre las quejas de que “todavía no cae la quincena” y las comparaciones con estrenos extranjeros, la realidad se impuso: muchos quieren apoyar el cine mexicano, pero pocos llegan hasta la taquilla. “Frankelda” se estrenó con alma y corazón, pero parece que en México el stop motion se topa con el “stop dinero”.

Lee también:

La extraña petición a la cineasta Analeine Cal y Mayor

Analeine Cal y Mayor pasó por varios momentos extraños durante la filmación de su película “Dulce Muerte”. La directora recuerda que un par de señoras australianas de la tercera edad la contactaron en Tijuana para que las ayudara a buscar un líquido veterinario para quitarse la vida.

“Les dije: yo no me dedico a eso, soy cineasta, entonces, pero no me atreví como a decirles que no; terminé en un taxi con ellas, pagándole para que nos llevara a diferentes lugares. Yo, muy incómoda… Me querían dar dinero y les decía no, no necesito el dinero. Luego les dije, bueno, me pueden pagar dejándose grabar”.

Lee también:

Los guiones son sagrados, dice Margarita Sanz

Margarita Sanz considera que los guiones son sagrados y que únicamente fueron hechos para los actores y el equipo de producción de una película. Por eso no concibe que haya guiones puestos a la venta o disponibles en la web, así que a pregunta expresa es de las voces en desacuerdo con la posibilidad de que llegue al público el de “El callejón de los milagros”, filme que se reestrenó esta semana.

Dice la actriz que un guion es algo muy personal y que nunca se sabe lo que en manos equivocadas podría pasar.

Margarita Sanz llevará el protagónico en esta historia. Foto: CORTESÍA
Margarita Sanz llevará el protagónico en esta historia. Foto: CORTESÍA
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal lanza misterioso mensaje anunciando su "dueto más soñado" y no es con Ángela. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP / IG: Nodal

Christian Nodal lanza polémico mensaje: anuncia su "dueto más soñado" y no es con Ángela Aguilar

Rey Carlos III retira título de príncipe y residencia real a su hermano Andrés. Foto: (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Rey Carlos teme que su hermano Andrés publique un libro con los secretos más oscuros de la realeza

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin Foto: Belinda IG / Captura de pantalla mayu_altamif TikTok

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Foto; AFP

Antonela Roccuzzo destila belleza con espectacular vestido de transparencias

[Publicidad]