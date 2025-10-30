Más Información

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

Reflexionan sobre el legado de Luis González y González, maestro de la microhistoria

Imputan y encarcelan provisionalmente a dos sospechosos por el robo del Louvre en París

El nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, afirma que EU le anuló la visa

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Abelito lució un tanto incómodo durante la presentación del nuevo elenco del “Tenorio Cómico”, esto después de que el productor de la obra, Alejandro Gou, hiciera un chiste sobre su altura.

“Abelito está tan chiquito que no lo vemos, está abajo de la mesa”, explicó con humor el empresario. Posteriormente el exparticipante de “La casa de los famosos México” aseguró que ya está acostumbrado a este tipo de “bromas”, pues desde pequeño fue payasito; sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de recordar que hace poco fue el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, en el que se busca visibilizar su lucha con un mundo que no está adaptado para ellos.

Lupillo no negociará con Belinda

Nadie se lo ha pedido hasta ahora, pero por si las dudas, lo deja claro: Lupillo Rivera no piensa negociar con Belinda fuera de los juzgados para solucionar el proceso legal en el que se encuentran involucrados, debido a la publicación de su libro autobiográfico, “Tragos amargos”.

Rivera asegura que no tiene nada que esconder, además de que cuenta con los mejores abogados: “El que negocia es porque siente miedo, entonces nosotros vamos muy firmes, o sea, como lo vuelvo a decir, tengo los mejores abogados y vamos a celebrar al final”, advierte.

Lupillo Rivera habló sobre su relación con Belinda en su libro “Tragos amargos”, la cual nunca ha sido reconocida por la actriz. Foto: Instagram oficial.
Lupillo Rivera habló sobre su relación con Belinda en su libro “Tragos amargos”, la cual nunca ha sido reconocida por la actriz. Foto: Instagram oficial.

Three Days Grace por fin escucha a México

Hay artistas que conquistan el mundo, pero aún dudan de México, hasta que las redes les gritan que aquí también se corea en inglés. Después del debut de la banda de rock cristiana Skillet en la Ciudad de México con un lleno en el Pepsi Center, los fans comenzaron a pedir que Three Days Grace venga por fin al país, y parece que el mensaje llegó: Adam Gontier, exvocalista de la banda, compartió una historia donde se escucha al público mexicano cantar “Animal I have become” antes del show de Skillet.

El canadiense escribió: “México is dying for a show” junto al hashtag #WeHearYouMexico, dejando entrever que el canto nacional sí llegó hasta sus oídos. A veces los músicos necesitan una prueba de amor a todo pulmón para recordar que el público mexicano no se olvida de sus himnos… solo espera que los toquen en vivo.

Three days grace. Foto: Instagram.
Three days grace. Foto: Instagram.

