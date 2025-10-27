Hollywood.— Guillermo del Toro fue el gran invitado del festival internacional de cine AFI, celebrado este fin de semana en Hollywood, y que tuvo entre sus sedes al Teatro Egipicio, considerado la cineteca de Los Ángeles.

El realizador tapatío asumió su posición de Director Artístico Invitado para proyectar desde las 11:00 horas y hasta la media noche los filmes Casanova (1976) de Federico Fellini, Barry Lyndon (1975) de Stanley Kubrick, Los Duelistas (1977) de Ridley Scott y L’Arcano incantatore (1985) de Pupi Avati, como referencia narrativa y visual de su recién estrenada Frankenstein (2025).

“Estas películas que elegí parecen que se hablan entre sí. Vas a ver los ecos de imágenes y escenas. Todas estas narrativas tienen personajes o elementos casi pícaros. Los personajes están muy conectados con su ambiente en arquitectura y paisajes para revelar cómo piensan y sienten”, explicó el cineasta.

Del Toro dijo que eligió para proyectar en el marco del AFI cuatro de las siete películas que influyeron en él a crear el mundo, la arquitectura y la fotografía de Frankenstein.

“Por ejemplo, hay una ventana circular que se repite, que yo ya la había usado en La cumbre escarlata (2015) y ahora (también), en el laboratorio de Víctor Frankenstein”, explicó a Bob Gazale, director académico del AFI.

Del Toro, quien en cada aparición fue recibido con ovasión de pie, explicó que nunca había visto Barry Lyndon en cine, solo en Blu-Ray, y estuvo presente para la proyección de Casanova, en segunda fila junto a su esposa, Kim Morgan.

Guillermo del Toro platica con Jenna Ortega y Jacob Elordy. Foto: Mario Pacheco

Entre proyecciones, salió del recinto para asistir a eventos de promoción de Frankenstein con miembros de la Academia convocados por Netflix, productora del filme.

“L’Arcano incantatore es una película de fantasmas muy difícil de ver en proyección. Yo mismo he querido comprar una copia, pero su dueño millonario no entiende lo que es, y no le interesa hacerla accesible. Todo aquel que vea las cuatro películas hoy se volverá mi mejor amigo, alguien que lo invitaría a comer galletas con leche”, comentó Del Toro, provocando risas.

El ganador del Oscar por La forma del agua y Pinocchio citó al escritor y psicológo Carl Jung con su concepto de “profesía del pasado” en la que los filmes vaticinan lo que vendrá en nuestro presente.

“Recordemos que los personajes no saben que viven atrás de nosotros, ellos habitan su presente todo el tiempo”, resumió Del Toro.

Bazale elogió a Del Toro y explicó que mandaron a alguien del American Film Institute a Europa para traer la copia a proyectarse de L’Arcano incantatore.

Frankenstein tuvo una función privada para votantes de la Academia con los actores Oscar Isaac, Jacob Elordi, Orlando Bloom, Andy García, María Conchita Alonso y equipo creativo del filme.