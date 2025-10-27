Más Información

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

Última jornada del 53° Festival Internacional Cervantino no tuvo corte de cifras preliminares

Última jornada del 53° Festival Internacional Cervantino no tuvo corte de cifras preliminares

Sun Ra Arkestra hizo vibrar la Alhóndiga de Granaditas en el 53 Festival Internacional Cervantino

Sun Ra Arkestra hizo vibrar la Alhóndiga de Granaditas en el 53 Festival Internacional Cervantino

Cronología de los hechos relacionados con el robo de joyas en el Museo del Louvre

Cronología de los hechos relacionados con el robo de joyas en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre y el nuevo disco de Rosalía, en los memes de la semana

Robo en el Louvre y el nuevo disco de Rosalía, en los memes de la semana

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

Hollywood.— Guillermo del Toro fue el gran invitado del festival internacional de cine AFI, celebrado este fin de semana en Hollywood, y que tuvo entre sus sedes al Teatro Egipicio, considerado la cineteca de Los Ángeles.

El realizador tapatío asumió su posición de Director Artístico Invitado para proyectar desde las 11:00 horas y hasta la media noche los filmes Casanova (1976) de Federico Fellini, Barry Lyndon (1975) de Stanley Kubrick, Los Duelistas (1977) de Ridley Scott y L’Arcano incantatore (1985) de Pupi Avati, como referencia narrativa y visual de su recién estrenada Frankenstein (2025).

“Estas películas que elegí parecen que se hablan entre sí. Vas a ver los ecos de imágenes y escenas. Todas estas narrativas tienen personajes o elementos casi pícaros. Los personajes están muy conectados con su ambiente en arquitectura y paisajes para revelar cómo piensan y sienten”, explicó el cineasta.

Del Toro dijo que eligió para proyectar en el marco del AFI cuatro de las siete películas que influyeron en él a crear el mundo, la arquitectura y la fotografía de Frankenstein.

“Por ejemplo, hay una ventana circular que se repite, que yo ya la había usado en La cumbre escarlata (2015) y ahora (también), en el laboratorio de Víctor Frankenstein”, explicó a Bob Gazale, director académico del AFI.

Del Toro, quien en cada aparición fue recibido con ovasión de pie, explicó que nunca había visto Barry Lyndon en cine, solo en Blu-Ray, y estuvo presente para la proyección de Casanova, en segunda fila junto a su esposa, Kim Morgan.

Guillermo del Toro platica con Jenna Ortega y Jacob Elordy. Foto: Mario Pacheco
Guillermo del Toro platica con Jenna Ortega y Jacob Elordy. Foto: Mario Pacheco

Entre proyecciones, salió del recinto para asistir a eventos de promoción de Frankenstein con miembros de la Academia convocados por Netflix, productora del filme.

“L’Arcano incantatore es una película de fantasmas muy difícil de ver en proyección. Yo mismo he querido comprar una copia, pero su dueño millonario no entiende lo que es, y no le interesa hacerla accesible. Todo aquel que vea las cuatro películas hoy se volverá mi mejor amigo, alguien que lo invitaría a comer galletas con leche”, comentó Del Toro, provocando risas.

El ganador del Oscar por La forma del agua y Pinocchio citó al escritor y psicológo Carl Jung con su concepto de “profesía del pasado” en la que los filmes vaticinan lo que vendrá en nuestro presente.

“Recordemos que los personajes no saben que viven atrás de nosotros, ellos habitan su presente todo el tiempo”, resumió Del Toro.

Bazale elogió a Del Toro y explicó que mandaron a alguien del American Film Institute a Europa para traer la copia a proyectarse de L’Arcano incantatore.

Frankenstein tuvo una función privada para votantes de la Academia con los actores Oscar Isaac, Jacob Elordi, Orlando Bloom, Andy García, María Conchita Alonso y equipo creativo del filme.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”. Foto: Tomada de TikTok @alejandradelacruz1 / AFP

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) / (Samir Hussein/Pool Photo via AP) / AFP (Photo by Michael loccisano /

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes. Foto: Slaven Vlasic / AFP / Evan Agostini/ AP

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Nodal y Ángela Aguilar en palenque Foto: Captura de pantalla /TikTok

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Christian Nodal y Ángela Aguilar en palenque: “No, ahí no Julión"

Alessandra Ambrosio. Foto: EFE

Alessandra Ambrosio se une a la tendencia sin pantalón y desata glamour en Nueva York

[Publicidad]