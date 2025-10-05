Más Información

Mientras Soda Stereo planea traer de vuelta a en versión holograma, como si el rock latino necesitara de ese milagro, no quisieron quedarse atrás. Su baterista, Raúl Sencillez, nos lanzó la joya: “Está increíble, quizás podamos poner nosotros nuestros 12 hologramas en el escenario”, bromeó el músico argentino.

La imagen es irresistible: una docena de Caligaris flotando en pantallas, bailando, tocando trompeta y haciendo piruetas en 3D. Si Cerati va a cantar desde el más allá, ellos planean llenar el escenario con su nueva gira que bien podría llamarse “El show que se proyecta solo”.

Teatro Ofelia: si tocas un árbol, te cae la maldición (ecológica)

En las afueras del Teatro Ofelia, el mismo donde por años habitó “La dama de negro”, hay un aviso que da más miedo que la obra: quien se atreva a dañar la vegetación de la banqueta “será visto con las autoridades”. No hay fantasma, pero sí amenaza legal. Los responsables del recinto aseguran que cuidan los pocos árboles que quedan, porque “son necesarios para el aire puro y los pájaros que descansan del calor”. Así que ya se sabe: el teatro no sólo protege su legado artístico, también su jardín. Y si antes el susto era con capa y gritos en la oscuridad, hoy basta con romper una rama para que te asuste… la Profepa.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

La butaca de Robert Redford: la selfie póstuma del Festival de Morelia

Desde que Robert Redford falleció en septiembre, los asistentes al Festival de Cine de Morelia tienen una nueva atracción: tomarse la foto con su butaca. Sí, la misma que el actor de “El golpe” y “Todos los hombres del presidente” develó en 2019, cuando fue homenajeado durante una visita relámpago. El asiento, ubicado en la sala cuatro del Cinépolis Centro, se ha vuelto parada turística. Algunos hasta esperan turno para la selfie, cual peregrinación cinéfila. La sala, por cierto, lleva su nombre. Y aunque Redford ya no está, sigue llenando funciones: el único actor que logró hacerlo… sin presentarse.

