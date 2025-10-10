Más Información

Los Bunkers tienen su lado folclórico y querían demostrar que son una banda latinoamericana, de ahí que los músicos decidieron reversionar las canciones que sus fans ya tienen en la memoria.

Mauricio Durán, vocalista de Los Bunkers, comenta que con su MTV Unplugged, lanzado el año pasado, exploraron nuevos terrenos musicales.

“Por ejemplo, con un cuarteto de cuerdas, que era algo a lo que nosotros habíamos sido reacios en etapas anteriores de nuestra carrera. Mostrar un lado folclórico, también queríamos que se notara nuestra influencia de la nueva canción chilena, del folclore, de Violeta Parra”, explica.

Junto a Francisco Durán, Gonzalo y Álvaro López, el músico señala que todo esto los llevó a descubrir otros matices, otras sonoridades y otras sensibilidades.

“Somos una banda mucho más completa y más amplia en todo sentido, en comparación de lo que éramos el año pasado”, dice el vocalista de la agrupación que fue fundada en 1999.

Inspirados en el desenchufado

El álbum, a su vez, les permitió hacer una gira más íntima y con menos decibeles, algo que mostrarán en el par de conciertos que ofrecerán 25 y 26 de octubre, en el Teatro Metropólitan.

Otros artistas como Eric Clapton, Los tres, Charlie García, Nirvana, Café Tacvba, Rod Stewart, Duran Duran y The Cure también han grabado discos con este formato de MTV “desenchufado”.

“No tuvo que pasar mucho para enamorarnos de este formato unplugged, porque todos cuando éramos pequeños crecimos en nuestra adolescencia viendo unpluggeds emblemáticos, tanto latinos como anglos”, agrega.

Esta es la primera gira internacional en este formato para Alvaro, Francisco, Gonzalo y Mauricio. Ya se presentaron en su natal Chile y ahora será en México, su lugar de residencia desde 2008.

“Los objetivos en cuanto a tocar en vivo también se han ido cumpliendo porque quisimos mostrar este show en un formato mucho más íntimo en teatro”, señala Mauricio.

