Lista completa de los ganadores de los Premios Oscar 2023

Esta noche las estrellas más grandes de Hollywood se reunieron en el Teatro Dolby de Los Ángeles para presenciar una de las galas más importantes del mundo del cine, la entrega de los Premios Oscar 2023.

En una ceremonia que se llevó a cabo sin nigún incidente y en la que destacaron los chistesblancos del presentador Jimmy Kimmel, cintas como "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Sin novedad en el frente" y "Pinocho", se convirtieron en las grandes ganadoras.

Los momentos más emotivos de la ceremonia, fueron sin duda, las presentaciones de Lady Gaga y Rihanna, ambas nominadas a mejor canción, y quienes lograron arrancar algo más que aplausos de los asistentes. Lenny Kravitz, por su parte, fue el encargado de In Memoriam, donnde recuerdan a los actores, actrices, escritores y directores que se adelantaron en el camino.

Pero las sorpresas también formaron parte de esta entrega, como las mañanitas que se entonaron en medio del escenario al actor James Martin, quien formó parte de "Un adiós Irlandés", cortometraje que se llevó la estatuilla en su categoría, o el discurso cantando de Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava, ganadores al Oscar por mejor canción gracias a "Natu Natu", tema que se impuso sobre "Hold my hand" de Lady Gaga y "Lift me up" de Rihanna, quienes también estaban nominadas.

A continuación te dejamos la lista completa de ganadores:

Mejor película: "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert - 'Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor actriz: Michelle Yeoh - "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor actor: Brendan Fraser - 'La ballena'

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan - "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis - "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor guion original: "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor guion adaptado: "Ellas Hablan"

Mejor película internacional: "Sin novedad en el frente"

Mejor película documental: "Navalny"

Mejor película de animación: Pinocho

Mejor cortometraje en acción real: "Un adiós irlandés"

Mejor cortometraje de ficción: "El niño, el topo, el zorro y el caballo"

Mejor cortometraje documental: "Nuestro bebé elefante"

Mejor montaje: "Todo a la vez en todas partes"

Mejor fotografía: "Sin novedad en el frente"

Mejor diseño de producción: "Sin novedad en el frente"

Mejor vestuario: "Black Panther: Wakanda Forever"

Mejor maquillaje y peluquería: "La ballena"

Mejor música: "Sin novedad en el frente"

Mejor sonido: "Top Gun: Maverick"

Mejor canción original: "Naatu Naatu" - "RRR"

Mejores efectos visuales: "Avatar: El sentido del agua"

