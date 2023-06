Les Clowns rinde homenaje a los payasos

El escenario del Teatro San Rafael en la Ciudad de México se convirtió en una pista de circo, donde se presenta cada fin de semana el espectáculo Les clowns, que el Circo Atayde Hermanos estrenó a principios de 2023, pero antes de que se levante el telón, un ejército de técnicos y artistas revisan que todo esté funcionando adecuadamente.

“Es una gran responsabilidad montar un show como éste, por la cantidad de personas que uno tiene detrás (80), porque no son dos o tres gentes, hay de producción: la de la taquilla, acomodadores, técnicos, etcétera, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos con el público, de presentar algo digno, para que pague un boleto y diga: valió la pena”, expresó Alfredo Atayde, productor y director de esta compañía.

En Les Clowns se le rinde un homenaje a la figura del payaso, a través de la actuación de tres figuras destacadas en este arte: Rulo, Bobo y Chaz, quienes son el hilo conductor entre los números de malabarismo, equilibrio, pulsadas y danza aérea.

“Defino el circo como el arte del asombro, la gente que viene a admirar a este talento sale sintiendo respeto por lo que hacen los artistas”, señaló Atayde.

Entre el elenco se encuentra Raul Zamora Franco, el payaso Rulo, quien faltando dos horas para la función arriba al recinto para prepararse y darle vida a su personaje.

“Arreglarme me lleva de 40 minutos a una hora, porque me maquillo, me visto y acomodo mis cosas para la función, también hago un repaso mental del show y de cada número que voy hacer”, explicó el payaso, quien ambientaba su camerino con música salsa.

Hacer suyo de esta manera el camerino es importante para un artista como él, ya que le permite relajarse y meditar, esto lo ayuda a no pensar de más sobre lo que tiene que hacer en la función y simplemente disfrutar.

“Quiero que la gente se lleve la imagen de estos tres payasos, que no tienen otro objetivo más que hacerlos reír, divertirse y asombrarse con las cosas cotidianas”, dijo Rulo.

El reto de captar la atención

Este show tiene un obstáculo que brincar: que los niños de esta generación están expuestos a un sinnúmero de estímulos, gracias a los dispositivos, y ya pocas cosas los sorprenden.

“El espectáculo en vivo no puede ser sustituido por la tecnología, porque las emociones que transmiten en vivo es complicado hacerlo vía un aparato como el celular o la televisión. Nosotros nos enfocamos en hacer cosas presenciales, que igual se pueden ver en video pero no tienen el mismo efecto; es complicado llegar a esas generaciones que están pegadas a un dispositivo, pero el personaje del payaso siempre es entrañable y los hace reír”, dijo Rulo.

Para alcanzar su objetivo de atrapar la atención, Rulo diseñó un show que se combina la rutina de los tres payasos, basadas en el humor blanco, para hacer sentir cosas en el espectador como que se le erice la piel por lo que ve en escena, un sensación que no se lograría por medio de un dispositivo.

En este espectáculo los protagonistas son tres tipos de payasos: Chaz, el payaso carablanca que es muy elegante, a él le tocó ser el payaso Augusto, quien es despistado y torpe pero muy divertido, y finalmente Bobo, el payaso vagabundo y que es el patiño del espectáculo, con quienes el público puede identificarse.

Algo que Rulo destacó de este montaje es que no se ridiculiza a nadie, pero sí buscan hacer partícipe al público de las dinámicas que tienen en el escenario, que puede ser desde un inocente juego con una bolsa de papel y pelotas imaginarias, hasta un rutina donde los tres muestran sus talentos musicales, lo importante es despertar la necesidad de niños y adultos de formar parte del juego.