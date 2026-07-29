Devolverle al circo y a la figura del payaso su dignidad y el lugar que merece entre las artes escénicas, es el objetivo que tiene el productor y empresario Alfredo Atayde, al presentar shows como "Les Clowns" en la Carpa Astros.

“En la actualidad en México, tanto al circo como al payaso se le ha denigrado, se nos ve como lo más feito o lo último de las artes, pero además se cree que debe ser barato, y eso no es cierto, ambas cosas son arte y cultura”, comentó Alfredo Atayde.

El perteneciente a una de las familias circenses con más tradición en Latinoamérica explicó que esto se debe a que han proliferado los circos piratas, que trabajan sin licencias de las botargas que usan (de dibujos animados o cantantes), con poca preparación de sus artistas y que manejan precios bajos, porque su ganancia está en las mercancías que venden o la dulcería.

“Eso no es el circo. Los invito a pensar: ¿qué clase de espectáculo verán por pocos pesos? Son seudoempresarios que sólo engañan al público con shows de poca calidad, sólo los están robando”.

Es por eso que desde 2022, la casa productora El Artista Invisible, que pertenece a los Atayde, creó el espectáculo "Les Clowns", con el cual se ha presentado en recintos como el Teatro Hidalgo, el Teatro San Rafael y el Centro Cultural Teatro 2, como una forma de mostrar el rigor y la calidad que un montaje circense debe tener, desde el aspecto técnico hasta el artístico.

“Están al frente tres exponentes de la comedia y son mexicanos acompañados de diversos artistas de circo que los harán decir: ‘valió la pena cada centavo, porque yo no quito el dedo del renglón de que el circo en nuestro país sí se vuelva a ver con el respeto que merece”.

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En esta historia donde se cuenta el sueño de un hombre que quiere convertirse en payaso, se rescata la figura de tres tipos de clown: el cara blanca (el elegante e inteligente), el augusto (el travieso) y el trampa (que es nostálgico y cómico).

El empresario explicó que a partir de este año decidieron retomar la tradicional Carpa Astros, después de que en 2024 cerrara definitivamente en Calzada de Tlalpan.

Señaló que querían tener un espacio itinerante para llevar a todo el país sus espectáculos, por lo que iniciaron en el Estado de México en Galerías Atizapán, donde permanecerán hasta el 16 de agosto. Están a la la espera de concretar otras plazas.

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