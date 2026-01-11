León Larregui volvió a desatar polémica por sus declaraciones en las redes sociales; pero, en esta ocasión el cantante mexicano no habló sobre música o algún problema personal; sino que respondió al político británico Jim Ferguson.

Através de su cuenta oficial de X, Ferguson advirtió que México se encuentra “en la mira” de Estados Unidos, esto tras las recientes amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, de lanzar operaciones militares contra los cárteles en México.

En su publicación, el británico destacó que Trump presentó a los cárteles como una amenaza de seguridad nacional y que la guerra antidrogas se ha convertido en "algo mucho más peligroso".

Tras estas palabras, el vocalista de Zoé intervino para defender la soberanía nacional y cuestionar las acciones del gobierno de EU.

“México es un país soberano. ¿Sabes cuántos estadounidenses viven pacíficamente en México? ¿Sabes quiénes son los reyes de los cárteles de la droga en el mundo? Ustedes. USA", escribió.

Mexico is a soberant country, do you know how many americans are living peacefully in Mexico? Do you know who are the kings of the drug Cartels in the world? You. USA. Dont lie and invent stories, we mexicans we will fight you till the end. Green go home.

Green go home!! — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) January 11, 2026

Asimismo, Larregui calificó las acusaciones de Trump como mentiras y dejó claro que los ciudadanos mexicanos están listos para defender su soberanía e independencia.

"No mientan ni inventen historias, los mexicanos lucharemos contra ustedes hasta el final. Green go home”, finalizó.

Los usuarios y seguidores del intérprete de "Soñé" no tardaron en reaccionar, algunos apoyando su postura, otros pidiéndole guardar silencio para evitar sanciones y algunos más lo cuestionaron por el tono del mensaje.

"León, te admiro, pero el país está lleno de sangre. A parte, por este post te pueden quitar la visa y cancelar la gira", "Te quiero mucho, hippicito. No pierdas tu espíritu de lucha", "Así mero se habla", "Te amo Léon", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

